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С каждым днем растет число малых и средних предприятий, которым требуется квалифицированная помощь в области бухгалтерского учета. Однако разобраться во всех тонкостях бухгалтерского учета не профессионалу не под силу, держать в штате собственного бухгалтера достаточно накладно и невыгодно. Самым лучшим вариантом для начинающих компаний правильный выбор профессиональной сторонней компании оказывающей услуги по аутсорсинговому бухгалтерскому обслуживанию (сопровождению). Работая с нами Вы получаете качественные услуги по бухгалтерскому обслуживанию .

ООО «СчетоводЪ» оказывает услуги по бухгалтерскому обслуживанию (сопровождению) в городе Керчи. Бухгалтерское обслуживание (сопровождение) для ИП составляет от 1000 руб., для ООО от 4000 руб. Бухгалтерское обслуживание организаций без хозяйственной деятельности для ИП составляет от 1000 руб. в год, для ООО от 500 руб. в месяц

В стоимость работы по абонентскому бухгалтерскому обслуживанию входит:

- разработка учетной политики;

- полное бухгалтерское сопровождение организации;

- ведение (формирование) первичных документов;

- проверка учредительных документов;

- кадровый учет сотрудников;

- расчет заработанной платы;

- расчет и начисление налогов;

- формирование платежных документов для оплаты налогов;

- подготовка и сдача отчетности во внебюджетные фонды (ИФНС, ПФР, ФСС);

- введение бухгалтерского учета в специализированной программе;

ООО «СчетоводЪ» всегда готова помочь Вам в создании новых ООО и ИП

Доверяя работу профессионалам, Вы делаете правильный выбор!

Более подробную информацию по абонентскому бухгалтерскому обслуживанию (сопровождению) предприятия, Вы можете уточнить по телефону +7 978 834 13 15 или по Email: [email protected] .

ул. Козлова, 6, 3-й корпус офис 97