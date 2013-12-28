Председатель горсовета Керчи Николай Гусаков принял участие в церемонии освящения казачьего знамени хуторского Керчь-Еникальского казачьего общества. Об этом он сообщил в соцсети, - передает Керчь.ФМ.

«Обратился к казакам и гостям мероприятия. Выразил благодарность за сотрудничество с городскими властями. Именно в казаках мы находим поддержку и помощь во многих вопросах. В том числе, при проведении городских мероприятий, казачья дружина оказывает помощь в вопросах обеспечения правопорядка», - подчеркнул Гусаков.

Почетным гостям мероприятия предоставили право забить по гвоздю в древко знамени. После знамя осветили священники по православной традиции. Также торжественно произнесли присягу пятеро керчан и двое казаков из Щелкино.

«Совсем юные керчане из военно-патриотического клуба «Грифон» произнесли клятвы верности казачьим традициям. Осмотрели помещения, которые городской совет выделил для юных казачат. А затем присутствующих ждал концерт и угощение, приготовленное на полевой кухне», - заключил он.