В администрацию Керчи 16 октября поступили уведомления о проведении шествия и иных акций, пропагандирующие и защищающие гомосексуальные связи. Организатор акции неформальный лидер ЛГБТ-движения России Николай Алексеев.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

«Это очередная попытка, после 2016 года, когда уведомления были поданы в городе Симферополе и Севастополе, провести подобные акции на полуострове. Сергей Бороздин полностью поддерживает слова Главы Крыма Сергея Валерьевича Аксёнова: «Органы власти не позволят пропагандировать то, что противоречит моральным ценностям народов Крыма и вызывает возмущение и отвращение у подавляющего большинства крымчан. Здесь нет никакой дискриминации. Мы не лезем в личную жизнь граждан, пусть каждый живет, как хочет. Но мы должны оградить людей, особенно молодежь, от акций, которые направлены на разрушение морального здоровья нации. Это наше право и наша обязанность. Думаю, авторы подобных инициатив преследуют только одну цель: привлечь к себе внимание и раздуть скандал на пустом месте».

Глава администрации подчеркнул, что сама идея провести в городе–герое подобную акцию, где каждая пядь земли полита кровью, кажется мне и, я уверен, меня поддержат все керчане – оскорбительной и кощунственной.

"Безусловно, данные уведомления будут рассмотрены администрацией города согласно действующему законодательству и подготовлен ответ, но уверяю, что гей–парадов и иных акций, пропагандирующих однополые связи в городе не будет!" - отметил Сергей Бороздин», - написали в пресс-службе.