В Европейском суде по правам человека рассматриваются дела о проведении в трех городах Крыма акций в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств. Об этом РИА Крым сообщил неформальный лидер ЛГБТ-движения России Николай Алексеев, - передает Керчь.ФМ

«Сразу после референдума о присоединении Крыма к России мы подавали заявки в Симферополе, Севастополе и Ялте. Получили отказы, обжаловали их в судах. Все дела прошли российскую судебную инстанцию и в настоящее время находятся в международных инстанциях: комитете ООН по правам человека и Европейском суде по правам человека», — уточнил Алексеев.

По его словам, кампания с призывом к соблюдению прав и свобод ЛГБТ-сообщества несколько лет проходит по всей России и охватывает 80 из 85 ее субъектов. Не стал исключением и Крым: заявки на проведение подобных акций в этом году получили администрации Керчи, Евпатории, Феодосии, Джанкоя, Армянска и Красноперекопска.

«Крым в этом отношении — один из регионов, в котором мы пытаемся согласовать наши мероприятия. Никакой специальной подоплеки, именно связанной с Крымом, здесь нет. В любом регионе вам скажут, что мы подавали аналогичные заявки с попыткой согласовать подобные мероприятия. Крымские города не были каким-то образом охвачены нашими предыдущими заявками. Мы решили попытаться согласовать мероприятия в них», — пояснил Алексеев.

Алексеев также подчеркнул, что цель мероприятия — правозащитная. Главная задача — обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются в России представители сексуальных меньшинств.

«Таких нарушений очень много: и увольнение с работы, и наличие ненависти, и насилие. Цели нашего мероприятия к сексу не имеют никакого отношения. Мы не собираемся выходить на улицы, чтобы рассказывать детям о прелестях однополой любви. Мы собираемся говорить о внесении в законодательство поправок, связанных с запретом дискриминации ЛГБТ-людей, с внесением изменений в уголовное законодательство, чтобы сексуальная ориентация и гендерная идентичность являлись отягчающими обстоятельствами при совершении уголовных преступлений, вопросы, связанные с признанием семейных прав однополых пар. Это не какое-то там фрик-шоу разряженных голых мужиков, а совершенно серьезное мероприятие», — заявил Алексеев.

Он отметил, что если власти Керчи, Евпатории, Феодосии, Джанкоя, Армянска и Красноперекопска не согласуют проведение акции, то ЛГБТ-сообщество также планирует с ними судиться.

«Мы не хотим никаких конфронтации с властями и с кем бы то ни было. Мы мирные люди, пытаемся согласовать наше мероприятие в соответствии с требованием законодательства, и закон предоставляет нам право подавать уведомления. Если будет соответствующее согласование, то мы будем проводить в рамках этого согласования, если такого согласования не будет, значит, мы будем судиться с администрациями», — заявил Алексеев.

Ранее стало известно, что в ряде городов Крыма рассматривают заявки на проведение акций в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России. При этом глава администрации Керчи Сергей Бороздин заверил, что не допустит такого мероприятия, так как провести гей-парад в городе-герое является «оскорбительной и кощунственной» идеей. В то же время руководители администраций Симферополя и Джанкоя Игорь Лукашев и Эдуард Селиванов заявили, что не одобряют подобные мероприятия.

Напомним, церковь, казаки и мусульмане высказались против проведения гей-парада в Керчи