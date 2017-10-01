Каждому человеку свойственно болеть. Одними из самых коварных и скрытых патологий являются заболевания кишечника и пищеварительной системы. Если желудок, печень, селезенку и другие органы можно обследовать при помощи ультразвукового аппарата, то с выделительной системой все обстоит иначе.
Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» предлагает процедуру видеоректороманоскопии.
Видеоректороманоскопия - наиболее точный и достоверный метод исследования прямой кишки путем осмотра ее внутренней поверхности с помощью видеоректороманоскопа. Это исследование является одной из наиболее распространенных методик эндоскопического обследования прямой кишки, имеющих большую эффективность.
Популярность данного обследования обусловлена тем фактом, что ректоманоскопия обладает высоким показателем точности и достоверности, практическим отсутствием противопоказаний, и цена при этом совершено доступна.
Принцип работы методики: как проводится исследование?
Ректороманоскопия кишечника позволяет врачу-проктологу визуально оценить внутреннее состояние слизистой кишечника на глубине 25-35 см. При применении увеличивающей оптики можно рассмотреть мельчайшие изменения слизистой оболочки, а проведенная видеорегистрация обследования позволяет со 100%-й точностью установить диагноз. В ходе манипуляций врач-проктолог видит цвет слизистой, кровеносные сосуды, диаметр просвета кишки, а также наличие на ее стенке геморроидальных узлов, трещин, рубцов, полипов и опухолей.
При необходимости гистологического исследования во время ректороманоскопии можно взять кусочек слизистой в области подозрительного образования, что дает возможность поставить более достоверный диагноз, подтвержденный гистологическим исследованием. При наличии опухолевых образований именно биопсия дает окончательный ответ на вопрос о доброкачественности опухоли.
В Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» видеоректороманоскопия проводится с помощью единственной в городе медицинской диагностической оптической видеосистемы Dr. CamscopeDCS-103R (видеоректоскоп), которая позволяет получить на мониторе цветное качественное изображение с высоким разрешением для проведения точной и достоверной диагностики в колопроктологии. Дает возможность врачу и пациенту увидеть видеоизображение области заболевания до и после лечения, детально увидеть изменения формы и цвета тканей, функциональные и структурные изменения. Видеоректоскоп значительно облегчает проведение различных хирургических манипуляций, биопсию тканей.
Показаниями к проведению видеоректороманоскопии являются боли в области заднего прохода, выделения из него крови, слизи или гноя, нарушения стула (запоры, поносы),постоянное чувство дискомфорта, подозрение на заболевание прямой и сигмовидной кишки.
Людям после 40 лет рекомендуется проводить ректороманоскопию один раз в год в качестве профилактической меры по ранней диагностике злокачественных новообразований прямой кишки.
Ректороманоскопия должна предшествовать рентгенологическому обследованию толстой кишки, т.к. незначительные изменения в прямой кишке (маленькие опухоли, инфильтративные процессы или проктит) диагностируются только эндоскопически.
Прием ведет врач – хирург, сосудистый хирург, флеболог – Таран Владимир Васильевич.
Центр современных медицинских технологий «Аква Мед Марин» специализируется на предоставлении следующих услуг
Консультации узких специалистов:
- Уролог;
- Гинеколог;
- Нефролог;
- Невропатолог;
- Отоларинголог (ЛОР);
- Офтальмолог;
- Хирург;
- Сосудистый хирург;
- Эндокринолог;
- Терапевт;
- Дерматовенеролог;
- Кардиолог;
- Травматолог;
- Онколог;
- Педиатр;
- Детский невропатолог;
- Детский хирург;
- Детский ортопед.
Медицинские (профилактические) осмотры:
- Медицинские комиссии для моряков с выдачей международных сертификатов для работы на морских и речных судах. Прививка вакциной против «Желтой лихорадки»;
- Медицинская комиссия водолазов;
- Предварительный (периодический) медицинский осмотр, работающих во вредных и опасных условиях труда;
- Медицинская комиссия декретированного контингента;
- Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств всех категорий;
- Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и использования оружия;
- Медицинская комиссия государственных служащих;
- Медицинская комиссия (форма 086/у);
- Медицинская комиссия для трудоустройства.
Прививки для детей вакцинами:
- ИНФАНРИКС гекса;
- ПЕНТАКСИМ;
- ПРИОРИКС.
Фиброгастродуоденоскопия :
- проведение биопсии;
- гистологические исследования;
- уреазный тест.
Полный спектр лабораторных исследований, в том числе:
- Общеклинические анализы;
- Биохимические исследования;
- Определение группы крови, резус-фактора, ВИЧ, гепатиты.
Функциональные исследования:
- Периметрия (определение полей зрения);
- Офтальмоскопия (осмотр глазного дна);
- Биомикроскопия;
- Тонометрия (измерение внутриглазного давления;
- Аудиометрия (измерение слуха);
- Исследования вестибулярного аппарата;
- Виброчувствительность;
- Динамометрия;
- Холодовые пробы;
- Цветоощущение;
- Спирограмма;
- Электрокардиография (ЭКГ);
- Реовазограмма (РВГ);
- Реоэнцефалограмма (РЭГ);
- Флюорография.
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