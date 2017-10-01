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Каждому человеку свойственно болеть. Одними из самых коварных и скрытых патологий являются заболевания кишечника и пищеварительной системы. Если желудок, печень, селезенку и другие органы можно обследовать при помощи ультразвукового аппарата, то с выделительной системой все обстоит иначе.

Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» предлагает процедуру видеоректороманоскопии.

Видеоректороманоскопия - наиболее точный и достоверный метод исследования прямой кишки путем осмотра ее внутренней поверхности с помощью видеоректороманоскопа. Это исследование является одной из наиболее распространенных методик эндоскопического обследования прямой кишки, имеющих большую эффективность.

Популярность данного обследования обусловлена тем фактом, что ректоманоскопия обладает высоким показателем точности и достоверности, практическим отсутствием противопоказаний, и цена при этом совершено доступна.

Принцип работы методики: как проводится исследование?

Ректороманоскопия кишечника позволяет врачу-проктологу визуально оценить внутреннее состояние слизистой кишечника на глубине 25-35 см. При применении увеличивающей оптики можно рассмотреть мельчайшие изменения слизистой оболочки, а проведенная видеорегистрация обследования позволяет со 100%-й точностью установить диагноз. В ходе манипуляций врач-проктолог видит цвет слизистой, кровеносные сосуды, диаметр просвета кишки, а также наличие на ее стенке геморроидальных узлов, трещин, рубцов, полипов и опухолей.

При необходимости гистологического исследования во время ректороманоскопии можно взять кусочек слизистой в области подозрительного образования, что дает возможность поставить более достоверный диагноз, подтвержденный гистологическим исследованием. При наличии опухолевых образований именно биопсия дает окончательный ответ на вопрос о доброкачественности опухоли.

В Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» видеоректороманоскопия проводится с помощью единственной в городе медицинской диагностической оптической видеосистемы Dr. CamscopeDCS-103R (видеоректоскоп), которая позволяет получить на мониторе цветное качественное изображение с высоким разрешением для проведения точной и достоверной диагностики в колопроктологии. Дает возможность врачу и пациенту увидеть видеоизображение области заболевания до и после лечения, детально увидеть изменения формы и цвета тканей, функциональные и структурные изменения. Видеоректоскоп значительно облегчает проведение различных хирургических манипуляций, биопсию тканей.

Показаниями к проведению видеоректороманоскопии являются боли в области заднего прохода, выделения из него крови, слизи или гноя, нарушения стула (запоры, поносы),постоянное чувство дискомфорта, подозрение на заболевание прямой и сигмовидной кишки.

Людям после 40 лет рекомендуется проводить ректороманоскопию один раз в год в качестве профилактической меры по ранней диагностике злокачественных новообразований прямой кишки.

Ректороманоскопия должна предшествовать рентгенологическому обследованию толстой кишки, т.к. незначительные изменения в прямой кишке (маленькие опухоли, инфильтративные процессы или проктит) диагностируются только эндоскопически.

Прием ведет врач – хирург, сосудистый хирург, флеболог – Таран Владимир Васильевич.

Центр современных медицинских технологий «Аква Мед Марин» специализируется на предоставлении следующих услуг

Консультации узких специалистов:

Уролог;

Гинеколог;

Нефролог;

Невропатолог;

Отоларинголог (ЛОР);

Офтальмолог;

Хирург;

Сосудистый хирург;

Эндокринолог;

Терапевт;

Дерматовенеролог;

Кардиолог;

Травматолог;

Онколог;

Педиатр;

Детский невропатолог;

Детский хирург;

Детский ортопед.

Медицинские (профилактические) осмотры:

Медицинские комиссии для моряков с выдачей международных сертификатов для работы на морских и речных судах. Прививка вакциной против «Желтой лихорадки» ;

; Медицинская комиссия водолазов;

Предварительный (периодический) медицинский осмотр, работающих во вредных и опасных условиях труда;

Медицинская комиссия декретированного контингента;

Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств всех категорий;

Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и использования оружия;

Медицинская комиссия государственных служащих;

Медицинская комиссия (форма 086/у);

Медицинская комиссия для трудоустройства.

Прививки для детей вакцинами:

ИНФАНРИКС гекса;

ПЕНТАКСИМ;

ПРИОРИКС.

Фиброгастродуоденоскопия :

проведение биопсии;

гистологические исследования;

уреазный тест.

Полный спектр лабораторных исследований, в том числе:

Общеклинические анализы;

Биохимические исследования;

Определение группы крови, резус-фактора, ВИЧ, гепатиты.

Функциональные исследования:

Периметрия (определение полей зрения);

Офтальмоскопия (осмотр глазного дна);

Биомикроскопия;

Тонометрия (измерение внутриглазного давления;

Аудиометрия (измерение слуха);

Исследования вестибулярного аппарата;

Виброчувствительность;

Динамометрия;

Холодовые пробы;

Цветоощущение;

Спирограмма;

Электрокардиография (ЭКГ);

Реовазограмма (РВГ);

Реоэнцефалограмма (РЭГ);

Флюорография.

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