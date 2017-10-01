На правах рекламы

Приглашаем на занятия!

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ+7 978 78 20 448

ИЛИ https://vk.com/abcd_club

Приглашаем в группы:

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ ОТ 1 ГОДА

Занятия проходят в теплой и добродушной обстановке с использованием самых современных и эффективных методик (Монтессори, Зайцева, Домана ,школа 7-ми Гномов и др.).

Каждое занятие подразделяется на несколько мини блоков и включает в себя:

Развитие моторной речи, развитие мелкой моторики рук, памяти, внимания, логики и мышления, усидчивости.

Знакомство с цветом, формой, величиной, с пространственными и временными представлениями.

Музыкально-ритмическое развитие, активные игры и физкульт-минутка.

Развитие творческого потенциала: рисование, лепка, аппликации, песочная анимация.

Развитие навыков взаимоотношений со сверстниками, адаптации в коллективе

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ

Группы: 4-5 лет,5-6 лет, 6-7 лет.

В ходе занятий ребенок освоит:

*Письмо (подготовка руки к письму, написание букв, слов и предложений, разгадывание кроссвордов, ребусов и головоломок)

*Чтение

*Математика(развитие счетных навыков, решение арифметических примеров и задач, развитие пространственно-временных представлений)

*Английский язык (изучение английского в игровой, динамичной форме).

*Окружающий мир

*Творчество

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ И ШКОЛЬНИКОВ

Английский для самых маленьких В ИГРОВОЙ ФОРМЕ! С 3-х лет. Английский для школьников (1-5 классы)

* Знакомство с английским алфавитом;

* Постановка правильного произношения, приобретение навыков общения на английском

языке;

*Грамматика

* Запоминание учебного материала с использованием Аудиозаписи

* Усвоение правил чтения и письма иностранного языка.

* Разучивание стихов и песенок на английском языке.

ТАНЦЫ

(в Аршинцево)

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 24 ОКТЯБРЯ!

СПЕШИТЕ ЗАПИСАТЬСЯ!

+7 978 78 20 448

ИЗО-СТУДИЯ

Мы раскроем талант каждого ребенка!

Рисование в различных техниках - используются как традиционные способы (акварель, гуашь), так и приемы рисования различными материалами: поролоном, комканой бумагой , трубочками , ниточками , пенопластом , парафиновой свечой , восковыми мелками , сухими листьями и т.д. ;рисование ладошками , пальчиками , тупыми концами карандашей , ватными палочками и т.д.

В программе: Основы живописи и рисунка, лепка, бумагопластика, квиллинг, витраж, аппликация, мозаика, граттаж, и многое другое!

ВПЕРВЫЕ В АБВГДЕЙКЕ!

КУРСЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ!

Для разных возрастных групп!

Данный курс предназначен для начинающего пользователя, снабжен большим количеством визуальных и практических материалов.

В образовательном процессе будет использоваться современное оборудование и актуальное программное обеспечение.

По завершении курса вы станете полноценным пользователем ПК!

Ждем Вас,дорогие родители, бабушки, дедушки и конечно же дети!

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЛОГОПЕДА

Пн. Сб – Орджоникидзе, 12

Ср. Вс. – Гагарина, 32

Ждем вас по адресу: УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 12 (Аршинцево, ЖРК)

УЛ. ГАРАРИНА,32 (напротив ПУДа)

+7 978 78 20 448

https://vk.com/abcd_club