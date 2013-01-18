Войнов ВДВ пустить парадом параллельно с гей-парадом в подтверждении демократичности Республики Крым, а затем смотреть, чем это закончится, предложил депутат Госсовета Крыма Ефим Фикс в интервью Крым 24, - предает Керчь.ФМ.

«Глупость человеческая не имеет границ. Это еще раз подтверждается этой идеей, родившейся у кого-то в больном воображении, чтобы в Крыму, который к этому вообще не имеет никакого отношения, провести вот так называемое мероприятие. Вот если настаивают, чтобы проводить – ведь мы же демократическая республика и демократическое государство Россия, то рядом чтоб параллельно шел отряд воинов воздушно-десантных войск. Вот пусть они идут параллельно и мы посмотри чем это закончится», - как комментирует это высказывание журналист Крым 24 «неофициально предложил» Фикс.