Войнов ВДВ пустить парадом параллельно с гей-парадом в подтверждении демократичности Республики Крым, а затем смотреть, чем это закончится, предложил депутат Госсовета Крыма Ефим Фикс в интервью Крым 24, - предает Керчь.ФМ.
«Глупость человеческая не имеет границ. Это еще раз подтверждается этой идеей, родившейся у кого-то в больном воображении, чтобы в Крыму, который к этому вообще не имеет никакого отношения, провести вот так называемое мероприятие. Вот если настаивают, чтобы проводить – ведь мы же демократическая республика и демократическое государство Россия, то рядом чтоб параллельно шел отряд воинов воздушно-десантных войск. Вот пусть они идут параллельно и мы посмотри чем это закончится», - как комментирует это высказывание журналист Крым 24 «неофициально предложил» Фикс.
Напомним, неформальный лидер ЛГБТ России Николай Алексеев подал заявку о проведении в шести городах Крыма правозащитного мероприятия, с целью обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются в России представители сексуальных меньшинств – ненависть, насилие, дискриминация, увольнения с работы и многие другие.
Глава Администрации Керчи Сергей Бороздин посчитал кощунством проводить акцию в Керчи, где « каждая пядь земли полита кровью» и не согласовал акцию. Представители различных религиозных организаций города также высказались категорически против проведения такого мероприятия. Николай Алексеев, в свою очередь, заявил о нарушении прав человека и, в случае отказа, намерен подавать жалобу в ЕСПЧ.
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