Крымтелеком приглашает!
- инженера-энергетика 2 кат.
- специалиста по охране труда
- специалиста по продаже услуг
- слесаря-ремонтника (хозяйственная группа)
- техника (хозяйственная группа)
- электромеханика линейных сооружений связи и абонентских устройств
- электромонтера линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 5 раз.
- электромонтера станционного оборудования телефонной связи 5 раз.
Доброжелательный коллектив, стабильность, перспективы роста!
Ждем Ваше резюме на [email protected]
Контактные тел +7 978 4040413, 2-20-99, 5-25-02
понедельник-четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 15-30