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На правах рекламы

«Крымтелеком» приглашает на работу

Крымтелеком приглашает! - инженера-энергетика 2 кат. - специалиста по охране труда - специалиста по продаже услуг - слесаря-ремонтника (хозяйственная группа) - техника (хозяйственная группа) - электромеханика линейных сооружений связи и абонентских устройств - электромонтера линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 5 раз. - электромонтера станционного оборудования телефонной связи 5 раз. Доброжелательный коллектив, стабильность, перспективы роста! Ждем Ваше резюме на [email protected] Контактные тел +7 978 4040413, 2-20-99, 5-25-02 понедельник-четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 15-30

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