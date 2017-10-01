В танцевальной студии "Dance Hall" 20 октября в 20:00 пройдёт уникальная тренировка по Body Art и Deep Work.
Физические упражнения, имеющие терапевтический и медицинский эффект, в сочетании с метидационными звуками тибетских поющих чаш помогут сгармонизировать наши вибрации с вибрациями Земли и Вселенной, сбалансировать работу энергетической системы и за счет этого: первое, что происходит
- это глубокое расслабление, которого не всегда можно достичь обычными способами;
- снимаются спазмы и проходят болевые ощущения;
- происходит расслабление не только тела, но и самое главное
- УМА, восстановление ментальной, умственной энергии, это успокаивает ум и помогает добиться большей ясности и быстроты мышления;
- восстановление баланса правого-левого, Инь-Ян, мужской и женской энергии, активности и отдыха; - можно понять свои болевые точки, "блоки", как телесные, так и эмоциональные;
- быстро восстановиться, уравновесить свои эмоции и трансформировать их, стать более спокойным и позитивным;
- прочувствовать состояние "внутреннего молчания", когда исчезают мысли;
- и, наконец, услышать голос своей интуиции.
В этом состоянии подсознание может дать ответы на вопросы, может подсказать нужный вариант действий или выделить главное в жизни.
Тренировка пройдёт под руководством единственного сертифицированного тренера в Крыму по Deep Work Татьяны Никифоровой. Медитацию чашами проведёт Ольга Слюсарчук - выпускница Международной школы "СУРЬЯ", Москва-Алтай-Непал.
Дата проведения: 20 октября в 20:00,
Место проведения: танцевальная студия "Dance Hall", 3 этаж (ул. Самойленко, 8-б),
Телефон: +7 978 02 11 559, +7 978 72 13 075.
Стоимость сеанса: 600 рублей.