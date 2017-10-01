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В танцевальной студии "Dance Hall" 20 октября в 20:00 пройдёт уникальная тренировка по Body Art и Deep Work.

Физические упражнения, имеющие терапевтический и медицинский эффект, в сочетании с метидационными звуками тибетских поющих чаш помогут сгармонизировать наши вибрации с вибрациями Земли и Вселенной, сбалансировать работу энергетической системы и за счет этого: первое, что происходит

- это глубокое расслабление, которого не всегда можно достичь обычными способами;

- снимаются спазмы и проходят болевые ощущения;

- происходит расслабление не только тела, но и самое главное

- УМА, восстановление ментальной, умственной энергии, это успокаивает ум и помогает добиться большей ясности и быстроты мышления;

- восстановление баланса правого-левого, Инь-Ян, мужской и женской энергии, активности и отдыха; - можно понять свои болевые точки, "блоки", как телесные, так и эмоциональные;

- быстро восстановиться, уравновесить свои эмоции и трансформировать их, стать более спокойным и позитивным;

- прочувствовать состояние "внутреннего молчания", когда исчезают мысли;

- и, наконец, услышать голос своей интуиции.

В этом состоянии подсознание может дать ответы на вопросы, может подсказать нужный вариант действий или выделить главное в жизни.

Тренировка пройдёт под руководством единственного сертифицированного тренера в Крыму по Deep Work Татьяны Никифоровой. Медитацию чашами проведёт Ольга Слюсарчук - выпускница Международной школы "СУРЬЯ", Москва-Алтай-Непал.

Дата проведения: 20 октября в 20:00,

Место проведения: танцевальная студия "Dance Hall", 3 этаж (ул. Самойленко, 8-б),

Телефон: +7 978 02 11 559, +7 978 72 13 075.

Стоимость сеанса: 600 рублей.