РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА за установку пожарно-охранной сигнализации.
(предложение действует до 31.10.2017 года)
Наши услуги:
- Техническое обслуживание Пожарной, охранной сигнализации – от 300 рублей / месяц.
- Техническое обслуживание Систем видеонаблюдения – от 500 рублей / месяц.
- Продажа и Техническое обслуживание Огнетушителей – от 400 рублей / шт.
- Монтаж и проектирование Пожарной, охранной сигнализации – от 10 000 рублей.
- Монтаж и проектирование Систем видеонаблюдения – от 8 000 рублей.
- Разработка планов эвакуации на фотолюминесцентной основе – от 1500 рублей .
- Разработка Декларации пожарной безопасности – от 2000 рублей .
- Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций.
Предприятие гарантирует качественное выполнение работ согласно действующих стандартов и правил Российской Федерации.
Лицензия №82-Б/00011 ГУ МЧС России по РК от 19.12.2015г. (бессрочно)
контакты:
+7 978 09 21 215
[email protected]
pss-kerch.ru