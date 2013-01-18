Замглавы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев 19 октября подписал отказ инициатору проведения мероприятия и пикетирований в поддержку лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Керчи. Об этом Мельгазиев сообщил на своей странице в соцсети, - передает Керчь.ФМ

«Учитывая цели мероприятий, принимая во внимание нормы действующего законодательства Российской Федерации, направленные на защиту таких конституционно значимых ценностей, как семья и детство, а также на предотвращение причинения вреда здоровью несовершеннолетних, их нравственному и духовному развитию, неоднократные обращения в адрес администрации от духовенства, общественности согласование проведения публичных мероприятия не представляется возможным», - написал Мельгазиев.

По его словам, письмо также отправлено организаторам с уведомлением, о принятом решении поставлены в известность органы правопорядка.

«Как уже ранее отмечал Глава администрации Бороздин Сергей Вадимович: «В городе – герое Керчи будут проходить только парады, посвященные подвигам нашим предков!»».

Напомним, неформальный лидер ЛГБТ России Николай Алексеев подал заявку о проведении в шести городах Крыма правозащитного мероприятия, с целью обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются в России представители сексуальных меньшинств – ненависть, насилие, дискриминация, увольнения с работы и многие другие.

Глава Администрации Керчи Сергей Бороздин посчитал кощунством проводить акцию в Керчи, где « каждая пядь земли полита кровью» и не согласовал акцию. Представители различных религиозных организаций города также высказались категорически против проведения такого мероприятия. Николай Алексеев, в свою очередь, заявил о нарушении прав человека и, в случае отказа, намерен подавать жалобу в ЕСПЧ. А крымский депутат предлагает рядом с гей-парадом пустить парад ВДВ