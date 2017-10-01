Спешите, только 21 октября!
Комплексная компьютерная диагностика двигателя и бортовых систем автомобилей отечественного и зарубежного производства. Ремонт, обучение электронных систем автомобиля, иммобилайзеров, устранение любых неисправностей независимо от сложности, улучшение рабочих параметров, привязка ключей, коррекция пробега, сброс сервисных интервалов, очистка инжектора, прожиг сажевого фильтра.
У нас используется только современное оборудование отвечающее стандартам обслуживания автомобилей.
Предпродажная проверка и полная диагностика автомобиля при купле-продаже.
Доступная цена, качество, гарантия. Консультация по вопросам эксплуатации и обслуживания Вашего автомобиля.
Возможны оплата по безналичному расчету, заключение договоров по обслуживанию автомобилей с предприятиями.
Обращаться по телефону:
+7(978) 04 05 888
Качественное техобслуживание - залог надежной работы и экономичности мотора Вашего автомобиля!
Требуется автослесарь с опытом работы
+7 978 091 77 95