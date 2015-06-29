Правоохранители в Керчи начали проверку финансовой деятельности руководства Керченского политехнического колледжа. По некоторым данным, директора учебного заведения Ольгу Гребенникову подозревают в нецелевом использовании и присвоении бюджетных средств. Источник в правоохранительных органах сообщил Крыминформу, что сообщение о преступлении поступило от граждан, - передает Керчь.ФМ

«От граждан поступило сообщение о противоправных действиях руководящего состава ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж». По данным обращениям была начата проверка. По результатам будет принято процессуальное решение», – сообщил собеседник агентства.

Суммы денежных средств, которые могли быть присвоены или использованы не по назначению, пока не называются.

В правоохранительных органах не исключают, что еще одним фигурантом дела может стать родственница директора Лариса Гребенникова, которая также занимает руководящую должность в политехническом колледже – возглавляет заочное отделение.