На правах рекламы

29-го октября мы приглашаем детвору на яркий и незабываемый осенний праздник "Путешествие в Зазеркалье"!

К Вашему вниманию захватывающая новая программа по мотивам сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес", специально подготовленная к нашему празднику командой профессионалов - агентство "Винни Пух"!

"Ребята! Алисе и Шляпнику очень нужна Ваша помощь! Злая Красная Королева строит козни! Она отказывается верить в доброту и дружбу! А нелюбимый ее белый цвет хочет навсегда окрасить в ужасающий красный! Нужно немедленно отправляться в Зазеркалье, где спрятаны карты Королевы с различными заданиями! Вас ждет настоящее приключение, Вы с нами?"

Зрелищные костюмы и декорации, увлекательный сюжет, завораживающая магия с цветами, фокусы с пламенем, танцы в пузырях дружбы! Каждый участник получит шарик-тыковку, ну и какое "безумное чаепитие" без сладостей!? Ребят будут ждать вкусные подарки!!! Все желающие смогут дополнить свой образ аквагримом перед программой!

Запечатлеть яркое событие приглашен фотограф, Сергей Швиндин (vk.com/srgshvndn). Красочный фотоотчет будет доступен в нашей группе в ВК: vk.com/vkus_kerch.

Отдельного внимания заслуживает тематическое оформление кафе! Авторский декор трепетно готовит для нас талантливая Елена Касьянова (vk.com/id393364409)! В банкетном зале, где будет проходить мероприятие, будет установлена фотозона. Вы сможете сделать памятные фотографии. Обещаем незабываемую праздничную атмосферу и море впечатлений!

Открыта продажа и бронь билетов на утренники 2-х возрастных категорий:

от 3-х до 5-ти лет с 11:00 до 12:00;

от 6-ти до 8-ми лет с 13:00 до 14:00.

Стоимость участия - 499 р.

Изюминку празднику придадут яркие костюмы Ваших детей!

Дополнительная информация и бронь билетов по телефону - +7 978 816 888 7.

Количество мест ограничено!

Мы находимся:

ул. Айвазовского, 7 (возле колеса обозрения).

Мы в социальных сетях:

vk.com/vkus_kerch

facebook.com/vkus.kerch

instagram.com/vkus.bon