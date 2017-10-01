ВНИМАНИЕ!
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВЫХ КУХОНЬ И МЕБЕЛИ!
БЕСПЛЕНОЧНЫЙ ШПОНИРОВАННЫЙ ФАСАД,
ПЛАСТИК и др.
В НАШ МАГАЗИН ПОСТУПИЛИ ОБРАЗЦЫ НОВИНОК.
Кухни и комоды с беспленочными шпонированными фасадами, тонированные, пластиковые.
Выбор цвета по Вашему усмотрению, кухонные гарнитуры любого размера и планировки.
Цены Вас приятно удивят!
ПРИХОДИТЕ, БУДЕМ РАДЫ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ВАС ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ.
Расширен ассортимент материала для изготовления кухонь на заказ.
Для Вашего выбора предоставлен МДФ - 100 цветов - от 10000 р. погонный метр
ПЛАСТИК - 100 цветов - от 17000 р. за погонный метр
ТОНИРОВАННЫЙ МДФ - 100 цветов - от 12000 р. погонный метр
СТОЛЕШНИЦА 28мм, 38 мм - 100 цветов.
Предоставляется бесплатный вызов мастера на дом.
Квалифицированный мастер произведет Вам установку кухни.
А также в ассортименте и на заказ спальни, стенки, прихожие, шкафы-купе.
Возможен заказ кроватей 1,80 * 2,0 и много другой корпусной мебели в любой цветовой гамме.
Мебель на Пролетарской:
Пролетарская, 40 (р-н Центрального рынка, рядом с ВетАптекой)
Тел.: +7 978 8 29 39 59