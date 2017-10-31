Акция!
При шиномонтаже колес радиусом от R16 дарим вентили подкачки в подарок
Срок действия: 16.10 по 31.10.17
Качественно и быстро!
Мы находимся на ул. Сакко 2,поворот на 2-ую Поликлинику
БЕЗ ВЫХОДНЫХ с 9ч до 18ч
+7 978 835 06 65
Погода в Керчи
влажность:
давл.:
ветер:
Акция!
При шиномонтаже колес радиусом от R16 дарим вентили подкачки в подарок
Срок действия: 16.10 по 31.10.17
Качественно и быстро!
Мы находимся на ул. Сакко 2,поворот на 2-ую Поликлинику
БЕЗ ВЫХОДНЫХ с 9ч до 18ч
+7 978 835 06 65