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По многочисленным просьбам наших дорогих родителей ЦРР «Умка» открывает дополнительные группы раннего развития для детей 3-4 и 5-6 лет!

Обучающие игры, общение в коллективе и освоение новых навыков – все это позволит ребенку мягко адаптироваться к образовательному процессу и получить максимум пользы от посещения занятий!

Приглашаем в группу для детей от 3-х лет!

Вы – родитель 3-летней непоседы? Тогда самое время задуматься о курсах развития для своего ребенка. «Умка» приглашает детей и их родителей в фантастический мир открытий, радости и ярких впечатлений. Мы работаем по уникальной методике, которая включает:

Развитие фонематического слуха Раннее чтение по символам (автор Т. А. Ткаченко и Е. В. Бунеева) Ознакомление с окружающим и развитие речи Логоритмика и творчество.

Профессиональные педагоги, систематически повышающие свой уровень, станут той необходимой базой, которая позволит ребенку с радостью идти на занятие, воспринимать мир как источник открытий.

Посещая курсы раннего развития, Ваш малыш:

Получает базовые навыки общения и социализации

Познает окружающий мир в игровой форме

Учится удерживать свое внимание

Адаптируется к новым условиям и обретает полезные для последующей учебы навыки

Именно «Умка» получила лицензию и стала первым Центром в Керчи, признанным государственной системой лицензирования. Опыт оказания услуг в образовательной сфере делает нас практичными, современными и профессиональными. Мы с полной уверенностью можем гарантировать стабильно высокое качество образования.

Ждем Вас в нашем центре! По адресу ул.Ворошилова, 19

Также мы проводим призовой конкурс в группе ВК, его детали, условия и, конечно же, вознаграждение, Вы найдете в группе «Умки» - https://vk.com/umka_kerch2014