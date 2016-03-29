По многочисленным просьбам наших дорогих родителей ЦРР «Умка» открывает дополнительные группы раннего развития для детей 3-4 и 5-6 лет!
Обучающие игры, общение в коллективе и освоение новых навыков – все это позволит ребенку мягко адаптироваться к образовательному процессу и получить максимум пользы от посещения занятий!
Приглашаем в группу для детей от 3-х лет!
Вы – родитель 3-летней непоседы? Тогда самое время задуматься о курсах развития для своего ребенка. «Умка» приглашает детей и их родителей в фантастический мир открытий, радости и ярких впечатлений. Мы работаем по уникальной методике, которая включает:
- Развитие фонематического слуха
- Раннее чтение по символам (автор Т. А. Ткаченко и Е. В. Бунеева)
- Ознакомление с окружающим и развитие речи
- Логоритмика и творчество.
Профессиональные педагоги, систематически повышающие свой уровень, станут той необходимой базой, которая позволит ребенку с радостью идти на занятие, воспринимать мир как источник открытий.
Посещая курсы раннего развития, Ваш малыш:
- Получает базовые навыки общения и социализации
- Познает окружающий мир в игровой форме
- Учится удерживать свое внимание
- Адаптируется к новым условиям и обретает полезные для последующей учебы навыки
Именно «Умка» получила лицензию и стала первым Центром в Керчи, признанным государственной системой лицензирования. Опыт оказания услуг в образовательной сфере делает нас практичными, современными и профессиональными. Мы с полной уверенностью можем гарантировать стабильно высокое качество образования.
Ждем Вас в нашем центре! По адресу ул.Ворошилова, 19
Также мы проводим призовой конкурс в группе ВК, его детали, условия и, конечно же, вознаграждение, Вы найдете в группе «Умки» - https://vk.com/umka_kerch2014