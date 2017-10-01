Частный логопед-дефектолог приглашает на индивидуальные занятия, которые проводятся по предварительной записи в специально оборудованном уютном кабинете по адресу Кирова 89 3 этаж кабинет 309.
Направления деятельности:
-коррекция лексико-грамматического недоразвития, ОНР (лексический запас, грамматика, связная речь);
-развитие речи, работа с неговорящими детьми (с 2 лет);
-ИКТ
-Развитие обоих полушарий головного мозга;
-развитие неречевых процессов, ВПФ (памяти, внимания, мелкой моторики, фонематического восприятия);
-коррекция и профилактика нарушений письма и чтения (дислалия и дисграфия);
-коррекция звукопроизношения (ОНР, ЗРР, алалия, дизартирия, дислалия);
-консультации для родителей.
Контактный телефон: +7978-711-61-54, Виктория Александровна.
Дополнительную информацию можно узнать на сайте http://logopedkerch.ru/