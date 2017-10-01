На правах рекламы

Частный логопед-дефектолог приглашает на индивидуальные занятия, которые проводятся по предварительной записи в специально оборудованном уютном кабинете по адресу Кирова 89 3 этаж кабинет 309.



Направления деятельности:

-коррекция лексико-грамматического недоразвития, ОНР (лексический запас, грамматика, связная речь);



-развитие речи, работа с неговорящими детьми (с 2 лет);



-ИКТ



-Развитие обоих полушарий головного мозга;



-развитие неречевых процессов, ВПФ (памяти, внимания, мелкой моторики, фонематического восприятия);



-коррекция и профилактика нарушений письма и чтения (дислалия и дисграфия);



-коррекция звукопроизношения (ОНР, ЗРР, алалия, дизартирия, дислалия);



-консультации для родителей.

Контактный телефон: +7978-711-61-54, Виктория Александровна.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте http://logopedkerch.ru/