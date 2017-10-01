На правах рекламы

Гастроэнтеролог – это врач, осуществляющий диагностику, профилактику и лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря.

Врач-гастроэнтеролог Центра современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» - это специалист высокой профессиональной квалификации. Если вам нужен лучший гастроэнтеролог в Керчи - обращайтесь в «АКВА МЕД МАРИН»!

ПРИЕМ ВЕДЕТ врач-гастроэнтеролог – ИСАКОВА ИРИНА ФЕДОРОВНА!

Какие болезни лечит врач-гастроэнтеролог

Компетенция гастроэнтеролога распространяется на следующие заболевания:







язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

дисфагия (затруднённость глотания);

грыжа пищеводного отверстия диафрагмы и т. п.;

колиты, дисбактериоз, синдром раздраженного кишечника и др.;

гастрит, дуоденит;

гепатит, цирроз, жировой гепатоз (ожирение клеток печени);

панкреатит, киста поджелудочной железы;

холецистит, желчнокаменная болезнь, нарушение моторики;

болезнь оперированного желудка.

С какими симптомами следует обратиться к гастроэнтерологу

Эффективность лечения любого заболевания, а также предупреждение его возникновения и развития во многом зависят от своевременного обращения к врачу. Избежать негативных последствий можно, если при первом проявлении типичных признаков болезни записаться на прием гастроэнтеролога в Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН».

Тревожными являются следующие симптомы :

болезненные ощущения в области желудка, подреберья, брюшины или в подложечной области;

изжога (ощущение жжения за грудиной);

отрыжка, икота, тошнота, рвота;

горечь и неприятный привкус во рту;

нарушения стула: запор, понос, диарея, обесцвечивание стула, появление в нем слизи или кровянистости;

кожные высыпания неинфекционного характера;

метеоризм, вздутие живота.

Если на момент появления вышеперечисленных симптомов вы страдаете от избыточной массы тела или имеете рецидивирующее заболевание кожи, необходимо посетить врача незамедлительно.

Услуги гастроэнтеролога в Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН»

Консультация врача-гастроэнтеролога.



Если вас беспокоят боли в животе, изжога или нарушения стула, обязательно воспользуйтесь возможностью получить консультацию квалифицированного специалиста. В любой день недели, включая субботу, на все интересующие вас вопросы ответят опытные врачи Центра современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН».



2. Диагностика заболеваний пищеварительной системы.



Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» располагает современным высокотехнологичным оборудованием для аппаратного и лабораторного диагностического обследования органов пищеварения. Чтобы правильно поставить диагноз, применяется широкий спектр ультразвуковых, эндоскопических, рентгенологических и функциональных исследований, в числе которых:

Гастроскопия. Исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с помощью гастроскопа является одним из основных методов диагностики целого ряда заболеваний: хронических гастритов, язвенной болезни, полипов, рака желудка и т. д. Гастроскопия позволяет врачу визуально оценить состояние органов пищеварительной системы. В СМ-Клиника гастроскопия проводится «во сне» - без неприятных ощущений и воспоминаний. Во время гастроскопии могут быть проведены дополнительные исследования:экспресс-тест на хеликобактериальную инфекцию (хелик-тест позволяет за 5 минут выявить наличие инфекции, которая провоцирует развитие хронических воспалительно-язвенных поражений слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки) и биопсию (забор материала для дальнейшего лабораторного исследования при подозрении на опухолевые процессы).

В нашей клинике данная процедура проводится на новейшей видеоэндоскопической системе последнего поколения SonoScapeHD-330 (FullHD). Ее видеоэндоскопы высокого разрешения обеспечивают беспрецедентный уровень четкости, открывающий новые перспективы массовой диагностики.

Пройди ФЭГДС в Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН»всего за 3000 рублей и получи уреазный тест на Хеликобактер пилори – в подарок!

Гастропанель. Получить предварительную информацию о состоянии слизистой оболочки желудка можно с помощью специального анализа крови. Результаты теста позволят врачу поставить диагноз или же дадут основание для назначения дополнительного обследования, в том числе гастроскопии.

УЗИ ЖКТ, печени и желчного пузыря. Ультразвуковые исследования, доплеровское сканирование в Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» выполняется при помощи первого и единственного аппарата в Керчи SonoScape S40Exp (экспертного класса, который оснащен множеством новейших функций, многократно улучшающих качество и информативность УЗИ-исследования).

Анализы. Клинико-диагностическая лаборатория Центра современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» выполняет широкий спектр анализов, необходимых для уточнения и постановки диагноза: биохимические анализы, печеночные пробы, определение гельминтозов и паразитарных заболеваний, аутоиммунных заболеваний ЖКТ, онкомаркеры и маркеры неспецифического язвенного колита, болезни Крона, исследование ферментов поджелудочной железы.



Консервативные методы лечения.



Для консервативного лечения заболеваний пищеварительной системы в применяются следующие методы:

медикаментозная терапия используется для лечения многих болезней пищеварительной системы, а также для профилактики обострений хронических заболеваний;

используется для лечения многих болезней пищеварительной системы, а также для профилактики обострений хронических заболеваний; нелекарственные методы лечения: современные методики воздействия на органы ЖКТ и организм в целом ( эфферентная терапия и т.д); диететика - четкие рекомендации по правильному питанию при каждом конкретном заболевании, фитотерапия;

современные методики воздействия на органы ЖКТ и организм в целом ( и т.д); - четкие рекомендации по правильному питанию при каждом конкретном заболевании, фитотерапия; разгрузочно-диетическая терапия(метод лечебного голодания) является эффективным способом лечения хронического гастрита, панкреатита и других желудочно-кишечных заболеваний.

С заболеваниями желудочно-кишечного тракта сталкивался каждый в той или иной форме (изжога, метеоризм, тяжесть в желудке, тошнота, диарея). Все они малоприятны и, если пустить их на самотек, могут привести к серьезным осложнениям в виде язвы, панкреатита и даже рака. Регулярное наблюдение у гастроэнтеролога Центра современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» – это возможность прекрасно себя чувствовать, сбалансировать свое питание и выглядеть на все 100%!

Ваше здоровье бесценно — доверяйте его только опытным врачам Центра современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН»!

Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» специализируется на предоставлении следующих услуг

Консультации узких специалистов:

Уролог;

Гинеколог;

Нефролог;

Невропатолог;

Отоларинголог (ЛОР);

Офтальмолог;

Хирург;

Сосудистый хирург (флеболог);

Эндокринолог;

Гастроэнтеролог;

Терапевт;

Дерматовенеролог;

Кардиолог;

Травматолог;

Онколог;

Педиатр;

Детский невропатолог;

Детский хирург;

Детский уролог-андролог;

Детский ортопед;

Детский кардиолог.

Медицинские (профилактические) осмотры:

Медицинские комиссии для моряков с выдачей международных сертификатов для работы на морских и речных судах. Прививка вакциной против «Желтой лихорадки» ;

; Медицинская комиссия водолазов;

Предварительный (периодический) медицинский осмотр, работающих во вредных и опасных условиях труда;

Медицинская комиссия декретированного контингента;

Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств всех категорий;

Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и использования оружия;

Медицинская комиссия государственных служащих;

Медицинская комиссия (форма 086/у);

Медицинская комиссия для трудоустройства.

Прививки для детей вакцинами:

ИНФАНРИКС гекса;

ПЕНТАКСИМ;

ПРИОРИКС.

Медицинские комиссии в детский сад, школу, лагерь, санаторий:

Осмотр специалистов: невролог, офтальмолог, хирург, стоматолог, оториноларинголог (ЛОР), гинеколог (для девочек), психиатр. Анализы: общий анализ крови, анализ на сахар крови, общий анализ мочи, кал на я/глист. Электрокардиограмма. Дополнительно! УЗИ брюшной полости и щитовидной железы.

Фиброгастродуоденоскопия :

проведение биопсии;

гистологические исследования;

уреазный тест.

Полный спектр лабораторных исследований, в том числе:

Общеклинические анализы;

Биохимические исследования;

Определение группы крови, резус-фактора, ВИЧ, гепатиты.

Функциональные исследования:

Периметрия (определение полей зрения);

Офтальмоскопия (осмотр глазного дна);

Биомикроскопия;

Тонометрия (измерение внутриглазного давления;

Аудиометрия (измерение слуха);

Исследования вестибулярного аппарата;

Виброчувствительность;

Динамометрия;

Холодовые пробы;

Цветоощущение;

Спирограмма;

Электрокардиография (ЭКГ);

Реовазограмма (РВГ);

Реоэнцефалограмма (РЭГ);

Флюорография.

Преимуществом нашей клиники продолжает оставаться низкая цена по сравнению со средним уровнем цен в частных медицинских учреждениях города и при этом самое современное оборудование эксперт класса, применяемое для диагностики и лечения заболеваний!

Запись на прием с 9.00 до 19.00ч (с понедельника по субботу) осуществляется по телефонам:

+7 (978) 8 47 47 14

+7 (918) 921 25 91

+7 (978) 400 54 17

Наш e-mail: [email protected]

Вся информация на сайте: www.akvamedmarin.com

Мы находимся по адресу: г.Керчь, ул. Кирова, 31А (остановка Еременко)