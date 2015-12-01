В целях подготовки к Всероссийскому турниру на призы губернатора Краснодарского края Крымская Региональная Федерация боевых и спортивных искусств имени Георгия Победоносца провела матчевую встречу с одним из ведущих клубов Крыма по смешанным единоборствам. Керчане показали себя подготовленными к турниру уровня мастера спорта РФ. Об этом рассказали редакции Керчь.ФМ в Федерации.

«Из наших спортсменов, хоть сейчас можно выставлять на различных мировых площадках капитана команды, призёра Кубка Мира по Кунг Фу - Андрея Викторова в весе до 61 кг, серебряного призёра Кубка Мира по MMA среди юниоров – Владислава Тимофеева до 81 кг, а также молодых спортсменов Илью Велиева до 40 кг, Романа Ковтуна до 42 кг, Тимофея Кутепова до 44 кг, Даниила Брижатова до 46 кг, Артема Беззубко до 48 кг, Николая Свидченко до 50 кг, Максима Молоткова до 52 кг и Михаила Столярика до 55 кг.», - рассказал тренер команды.

Кстати в этом клубе недавно побывали лидер Мирового MMA – Федор Емельяненко и прославленный чемпион Мира по боксу, депутат Государственной Думы – Николай Валуев.



Ныне средняя группа Федерации Георгия Победоносца готовится к Всероссийскому турниру , который пройдет в начале ноября в г.Краснодаре.



