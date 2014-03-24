Украинские пограничники не пропустили в страну моряка из Египта из-за его визитов в Крым. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, - передает Керчь.ФМ

«Вчера во время оформления судна в Херсонском морском торговом порту пограничники обнаружили у гражданина Египта механическую подчистку установочных данных в паспорте моряка. Кроме того, у другого члена экипажа, тоже гражданина Египта, правоохранители нашли в паспорте шесть штампов Крыма. В 2016 году моряк трижды нарушил границу на других судах в закрытых морских пунктах пропуска», — говорится в сообщении.

По данным пограничников, обоих египтян не пропустили через государственную границу Украину, а последнему запретили въезд на территорию Украины на три года из-за нарушения украинских законов о посещении Крыма.