Вы любите Halloween? Тогда вам – к нам на очень страшно веселый праздник). Мы подготовили программу, на которой будет интересно не только детям, но и взрослым!
Кошмарное веселье для детей начнется 28 октября в 14:00.
В программе:
- страшно развлекательная программа от Семейного клуба "Сказка" их страшно милые ведьмочки
- самый "жутко"- яркий Аквагрим
- химическое шоу
- страшные конкурсы
- семейная фотосессия
- страшно сладкие угощения
- конкурс праздничных костюмов
А взрослых ждет самая страшная ночь в отеле! Страшное кино и страшно крепкие угощения)
Запрыгивайте в ступы и прилетайте к нам)
Стоимость билета для детей 300 руб)
Спешите записаться, количество мест ограничено )
подробности по тел: +79787844426