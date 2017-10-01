На правах рекламы

Вы любите Halloween? Тогда вам – к нам на очень страшно веселый праздник). Мы подготовили программу, на которой будет интересно не только детям, но и взрослым!

Кошмарное веселье для детей начнется 28 октября в 14:00.

В программе:

- страшно развлекательная программа от Семейного клуба "Сказка" их страшно милые ведьмочки

- самый "жутко"- яркий Аквагрим

- химическое шоу

- страшные конкурсы

- семейная фотосессия

- страшно сладкие угощения

- конкурс праздничных костюмов

А взрослых ждет самая страшная ночь в отеле! Страшное кино и страшно крепкие угощения)

Запрыгивайте в ступы и прилетайте к нам)

Стоимость билета для детей 300 руб)

Спешите записаться, количество мест ограничено )

подробности по тел: +79787844426