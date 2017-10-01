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Комбо-устройства Inspector - представители модельного ряда Корейского производителя устройств двойного назначения. Это одновременно и чувствительный радар-детектор для обнаружения мобильных засад и радаров ГИБДД, и видеорегистратор с качеством съемки FULL HD (1920*1080) и GPS информатор для предупреждения о стационарных камерах полиции.

Про прежнему в память устройства загружена подробнейшая всероссийская GPS база полицейских камер, с возможностью обновления на сайте производителя.

С новым Inspector Вы будете полностью информированы о контроле за автомобильным движением, а в случае ДТП эта модель, как видеорегистратор, даст весомые основания для защиты своей правоты.



Уникальная система настроек.

Несомненным плюсом является то, что Inspector - это сразу несколько устройств в одном компактном корпусе. Это полноценные видеорегистраторы с дисплеем, с возможностью просмотра видео. Съемка ведется на карту памяти micro SD до 32/64 Гб в режиме бесконечной цикличной записи. Встроен G-сенсор, который автоматически защитит фрагмент с ДТП от перезаписи во время очередного цикла. Крепление гаджета на лобовое стекло на присоске, с возможностью поворота на водительское окно. Всё очень продумано, отлажено и превосходно работает. Но Inspector - это ещё и радар-детектор, дополненный GPS оповещением. Вот здесь немного поподробнее.

С первого взгляда всё как обычно. Пеленг на 360 градусов, детектирует камеру СТРЕЛКА по излучению, ловит все остальные радары, улавливает сигналы в диапазонах К, Ка, Х, Лазер, голосовые подсказки на русском. Но производитель пошел еще дальше. Во-первых, каждый режим работы Inspector настраивается отдельно. Присутствуют такие режимы как Трасса, Город 1, Город 2. Есть возможность выборочного отключения радио диапазонов, но в отличии от остальных, существующих антирадаров, включение или отключение диапазонов осуществляется в каждом режиме индивидуально. Практически, это дает возможность создать свой собственный профиль. В таком случае даже при большом количестве радио помех Inspector не издаст ни единого лишнего звука, но, если впереди появится камера, то Вы будете предупреждены.

Меню настроек невероятно простое и наглядное. Обновление баз с официального сайта производителя.



Сделано в Корее!!!

Inspector Cayman - видеорегистратор+радар

Компактная модель с исключительным набором функций и камерой, имеющей угол обзора 135 градусов!



РАДАР-ДЕТЕКТОР



Диапазоны

Прием радаров СТРЕЛКА СТ/М

K — 24.150 ГГц ±125 МГц

X — 10.525 ГГц ±50 МГц

Лазер — 800~1000 нм (180°)

База данных координат GPS

«СТРЕЛКА-СТ»

«СТРЕЛКА-Видеоблок»

«Маломощные» радары

«Автодория»

«Поток»

Муляжи радаров и камер и др. C дополнительными уточнениями объекта контроля:

Выделенная полоса общественного транспорта;

Контроль проезда на красный свет;

Контроль скорости «в спину»;

Контроль пешеходного перехода.

Дисплей

2,4″ ЖК экран,

Питание

12В, от прикуривателя

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

Процессор Ambarella A7LA30 (700 МГц)

Сенсор OmniVision OV4689 (1/3?)

Разрешение записи Full HD 1920?1080 (18/15/12 Мб/с)

Угол обзора объектива 135° (широкоугольный)

Циклическая запись с автостартом

Акселерометр (G-сенсор)

Встроенный аккумулятор (370 мАч) — рассчитан на 20-30 минут автономной видеозаписи с отображением уровня заряда на экране устройства

Поддержка карт памяти MicroSD объемом 8-64 Gb класс записи 10 и выше

Видеорегистратор INSPECTOR HOOK

Модель INSPECTOR HOOK является расширением линейки комбо-устройств, сочетающих в себе функции надежного радар-детектора с GPS-функционалом и видеорегистратора с отличным качеством видеозаписи:

Многофункциональный 2,4” ЖК дисплей: отображение информации радар-детектора и видеорегистратора на экране

2,4” ЖК дисплей: отображение информации радар-детектора и видеорегистратора на экране Прием радаров СТРЕЛКА СТ/М на дистанции от 1000 м

Нарастание сигнала оповещения о радарах СТРЕЛКА СТ/М

сигнала оповещения о радарах СТРЕЛКА СТ/М Отключаемые диапазоны: X/K/Ka/СТ — Вкл./Выкл.

диапазоны: X/K/Ka/СТ — Вкл./Выкл. Голосовые и наглядные оповещения о диапазоне сигнала радара с функцией автоприглушения

оповещения о диапазоне сигнала радара с функцией автоприглушения Обновляемая ежемесячно база GPS координат стационарных СТРЕЛКА-СТ, малошумных радаров, безрадарных комплексов видеофиксации и др.

база GPS координат стационарных СТРЕЛКА-СТ, малошумных радаров, безрадарных комплексов видеофиксации и др. Встроенный видеорегистратор FullHD

Циклическая видеозапись с автостартом

РАДАР

Диапазоны

Прием радаров СТРЕЛКА СТ/М

K — 24.150 ГГц ±125 МГц

Ka — 34.3 ГГц; 34.7 ГГц; 34.94 ГГц;

X — 10.525 ГГц ±50 МГц

Лазер — 800~1000 нм (360°)

База данных координат GPS:

«СТРЕЛКА-СТ»

«СТРЕЛКА-Видеоблок»

«СТРЕЛКА» (муляж)

«Маломощные» радары

«Скорость на участке»

«Поток» и др.

Дисплей

2,4² ЖК экран

Питание

12В, от прикуривателя

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

Процессор SPCA6330M (480 МГц)

Сенсор OmniVision OV2710 (1/2.7″)

Разрешение записи Full HD 1920×1080 (18/15.5/12.5 Мб/с)

Угол обзора объектива 120° (широкоугольный)

Встроенный аккумулятор 520 мАч

А также видеорегистраторы- информаторы:

Inspector Sсirocco с GPS и двумя камерами

Inspector Tornado

Зеркало регистратор-информатор

Inspector Typhoon

Все устройства в наличии!

При отсутствии товара в магазине мы доставим необходимую модель под заказ!

Официальная гарантия производителя - 1 год с даты продажи!

Видеорегистраторы, радар-детекторы, навигаторы, охранные системы, зеркала заднего вида с регистратором и камерой заднего вида, датчики парковки, рамки под номер с камерой... и многое другое.

Керчь, шоссе Героев Сталинграда, 23

Ежедневно с 9-00 до 18-00

+7 978 705 72 77

+7 978 705 73 77

www.автокерчь.рф

vk.com/avangardauto