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С 23 по 31 октября в салон - магазине «Anrex» Вас ждут «теплые» скидки на акционный товар с магазина до -20%!

Например, при покупке спальни коллекции Linate

Шкаф + кровать с подъемным механизмом + 2 прикроватные тумбы – скидка -20%

А, стол туалетный с зеркалом Tiffany, в цвете Вудлайн Кремовый выйдет не 9640 рублей, а 7712 рублей!

Ждем вас по адресу:

г. Керчь ул. Советская, 15 2 этаж Citi Center с 9.00 до 18.00

Выходной - воскресенье

тел. +7 978 205 7340

Вступайте в нашу группу в вк:

vk.com/anrex_kerch ;

Официальный сайт компании

https://anrex.ru/