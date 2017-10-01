С 23 по 31 октября в салон - магазине «Anrex» Вас ждут «теплые» скидки на акционный товар с магазина до -20%!
Например, при покупке спальни коллекции Linate
Шкаф + кровать с подъемным механизмом + 2 прикроватные тумбы – скидка -20%
А, стол туалетный с зеркалом Tiffany, в цвете Вудлайн Кремовый выйдет не 9640 рублей, а 7712 рублей!
Ждем вас по адресу:
г. Керчь ул. Советская, 15 2 этаж Citi Center с 9.00 до 18.00
Выходной - воскресенье
тел. +7 978 205 7340
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