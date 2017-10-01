Расположен на остановке «ЛУЧ» по ул.Генерала Петрова 24А

Здесь удобно расположились специализированные магазины продуктов питания, табачных изделий, алкоголя, подарков, домашнего текстиля, одежды, обуви, цветов, а также парикмахерской.

Магазин Мир подарков

«Табакерка» - в ассортименте сигары, табачные изделия и аксессуары, кальяны, картины, часы, парфюмерия, и большой выбор подарков на любой вкус, гелиевые шары на все праздники.

Магазин «Крымские Вина» - предлагает Коллекционные Вина, Элитные спиртные напитки в ассортименте, деликатесные колбасы с севера (марал, косуля, глухарь, олень, лось, медведь и др.). В настоящее время действует АКЦИЯ на коньяки «Коктебель» и «АЙ ПЕТРИ».

Магазин «Луч» - круглосуточный продуктовый магазин с широким ассортиментом товара по доступным ценам с высоким качеством!

Магазин «Цветы» - предлагает живые цветы, цветы в горшках, оформление букетов.

Магазин «Сладкий сон» - огромный выбор постельного белья, домашний текстиль, подушки, одежда, нижнее белье, а также обувь. Цены Вас приятно удивят!

Парикмахерская «Монро» - модельные стрижки мужские и женские, маникюр, педикюр.

МИНИ МАРКЕТ «ЛУЧ» РЯДОМ С ВАМИ

ЗДЕСЬ ВАМ ВСЕГДА РАДЫ!!!