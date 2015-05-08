Авария на ЛЭП оставила без электричества почти 600 тысяч жителей Крыма на короткий срок. Об этом сегодня сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики России, - передает Керчь.ФМ.

«В 6.24 действием защит отключилась вторая цепь высоковольтная линия 220 кВ «Симферопольская – Кафа». Первая цепь высоковольтной линии 220 кВ «Симферопольская – Кафа» – в ремонте (отключена в 5.52). На подстанции 330 кВ «Симферопольская» действием противоаварийной автоматики были сформированы и реализованы управляющие воздействия на отключение потребителей в энергосистеме Республики Крым и Севастополь в объеме 162 МВт», – цитирует сообщение Интерфакс.

Без света остались 581 тысяча жителей населенных пунктов полуострова. На время ремонта были включены мобильные газотурбинные установки. К 7.00 все проблемы были устранены.