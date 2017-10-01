Дарственная, наследство, купля-продажа, приватизация, регистрация недвижимости и земельных участков.
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• Получение справок БТИ, выписок ЕГРП, технических паспортов, кадастровые работы.
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+7(978)841-00-38 Ольга
Адрес: г. Керчь, пер. Кооперативный, 26,
ТЦ "Мега-Центр", 3 этаж, офис № 327
ООО «ДИАЛОГ».