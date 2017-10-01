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Представляем Вашему вниманию новый салон декоративных материалов производства итальянских и отечественных фабрик.

В нашем салоне Вы найдете комплексное решение оформления интерьера Вашего дома или офиса, профессиональную консультацию менеджера, технолога, дизайнера и конечно широкий выбор цветов, фактур и материалов для декорирования стен от классической венецианской штукатурки, имитирующей мрамор и натуральный камень до современных эффектов металлического листа, фактур создающих эффекты различных пород дерева, авангардный эффект бетона, а также разнообразные изделия из полиуретана (багеты, карнизы, колонны, арки, молдинги). Приглашаем Вас посетить наш салон и окунуться в неповторимую атмосферу Италии!

Купить в Керчи:

декоративную краску и штукатурку

Лепной декор

Фрески

фотообои

Приглашаем Вас в наш салон, где вы сможете увидеть большое количество декоративной краски и штукатурки в наличие, а так же заказать необходимую позицию, которую мы доставим Вам в кратчайшие сроки.

пер.Кооперативный 26 ТЦ «Мегацентр» павильон 308 (3-й этаж).

Пн-Сб : с 10-00 до 18-00

Вс: выходной

+7(978) 075-39-76

http://mycaravaggio.ru/