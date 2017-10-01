Наша команда представляет вашему вниманию профессиональные услуги детейлинг центра в Керчи. Detailing studio «MEGA»
Мы являемся официальными представителями "Ceramic Pro" в нашем городе.
Наш центр соответствует всем требованиям – деликатные чистящие средства, антиаллергенная обработка паром, возвращаем вашему автомобилю первозданную красоту.
Предоставляем следующие услуги:
- Профессиональная полировка
- Полировка фар
- Нанесение защитного покрытия Ceramic pro на кузов автомобиля
- Очистка глубоких загрязнений
- Химчистка салона
- Чистка паром
- Защитные покрытия Ceramic Pro для пластика, кожи и ткани.
- Чистка и консервация подкапотного пространства
- Чистка и защитное покрытие колесных дисков
- Гидрофобное покрытие стекол
- Регулярный уход за автомобилями, прошедших обработку
- Предпродажная подготовка автомобиля
Приходи и убедись в нашем качестве!
г. Керчь ул, Полевая 4а. тел. +79780708077