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На правах рекламы

Detailing studio «MEGA»

Наша команда представляет вашему вниманию профессиональные услуги детейлинг центра в Керчи. Detailing studio «MEGA» Мы являемся официальными представителями "Ceramic Pro" в нашем городе. Наш центр соответствует всем требованиям – деликатные чистящие средства, антиаллергенная обработка паром, возвращаем вашему автомобилю первозданную красоту. Предоставляем следующие услуги: - Профессиональная полировка - Полировка фар - Нанесение защитного покрытия Ceramic pro на кузов автомобиля - Очистка глубоких загрязнений - Химчистка салона - Чистка паром - Защитные покрытия Ceramic Pro для пластика, кожи и ткани. - Чистка и консервация подкапотного пространства - Чистка и защитное покрытие колесных дисков - Гидрофобное покрытие стекол - Регулярный уход за автомобилями, прошедших обработку - Предпродажная подготовка автомобиля

Приходи и убедись в нашем качестве! г. Керчь ул, Полевая 4а. тел. +79780708077

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