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КАКОЙ ЗАБОР МНЕ НУЖЕН ?

На сегодняшний день, забор представляет собой не только барьер от грязи и пыли, лишних глаз и непрошеных гостей. Современный забор - это вещь многофункциональная, которая наряду с комфортом и безопасностью может стать достойным украшением дома в целом. Таким образом, желательно подобрать именно такой вариант, который будет максимально соответствовать окружающей среде и дизайну вашего участка.

БЕТОННЫЙ ЗАБОР

Секционный бетонный забор, для ограждения участка, максимально служит изъявлению художественной воли дизайнера. Такие заборы могут очень точно передавать текстуру старого кирпича или природного камня, также современные технологии позволяют иметь декоративную поверхность с двух сторон панели, а если возникнет необходимость, забор можно окрасить в любой цвет. Его, как и любые заборы из бетона, отличают надежность, многообразие форм и способность его установки в грунте любого качества. Это оптимальное решение для всех возможных ландшафтов местности.

Заборы из бетона, это гарантия надежности, качества, долговечности и, конечно же, это достаточно дешевый вид забора. Денежные затраты на него будут намного ниже, чем на другие виды ограждений, к примеру, такие как заборы из кирпича, или камня. Установить такой забор не сложно: на опорный столб, который имеет два паза, монтируются железобетонные плиты. После этого, забор можно считать готовым к эксплуатации.

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА

Профнастил является одним из самых востребованных кровельных и облицовочных материалов на сегодняшний день. Для его изготовления используется оцинкованная сталь с полимерным покрытием различных цветов и оттенков. Профилированные листы, представленные на рынке, отличаются толщиной и размерами, что позволяет подобрать наиболее подходящий вариант как в ценовом, так и в функциональном диапазоне под каждый конкретный случай.

Забор из профнастила обладает рядом преимуществ. Прежде всего, это наиболее доступная разновидность металлических ограждений. Такой забор отличается качеством и долговечностью. Профилированный лист - это пожаростойкий материал, который также устойчив к воздействию окружающей среды (влага, перепады температур). Помимо этого, он широко применяется в создании шумовых барьеров, что станет безусловным плюсом с точки зрения комфорта на участке, или территории.

Цветовое, полимерное покрытие устойчиво к ультрафиолетовому излучению, благодаря чему цвет забора с годами не изменится. Оно может быть двусторонним, или односторонним. Во втором случае внутренняя сторона покрывается полимерной грунтовкой.

ВОРОТА И КАЛИТКИ

Всем прекрасно известно, что выбирая ограждение или забор, сразу стоит задуматься и о воротах. Поэтому, наравне с изготовлением и установкой заборов, мы занимаемся изготовлением и установкой различных типов ворот и калиток.

Надежность и долговечность, простота установки и скорость монтажа, красивый внешний вид и доступная цена - хорошие аргументы в пользу декоративных заборов нашего производства. Наши специалисты выполнят работу по доставке и установке забора.

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