КЕРЧЕНСКИЙ ФИЛИАЛ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(Керченский филиал КИПУ в г. Керчь)
объявляет набор слушателей на 2017-2018 учебный год:
- I. Подготовительные курсы довузовской подготовки:
Подготовительные курсы работают в течение 8-и месяцев (октябрь-май), 6-и месяцев (декабрь-май), 4-х месяцев (февраль-май) для старшеклассников и выпускников предыдущих лет учебных заведений разных уровней аккредитации для подготовки к поступлению в ВУЗы.
Курсы проводятся по предметам:
- русский язык,
- обществознание,
- биология,
- математика,
- физика,
- литература,
- информатика и ИКТ.
Курсы лицензированы. Занятия проводятся по выходным дням (суббота и воскресенье). Численность человек в группе – 15-25. Запись на подготовительные курсы начинается с 15 августа 2017 года с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00. Заявки подавать по адресу: 298306 г. Керчь, Ул. 1-й Пятилетки 58/5, Ост. «Луч», Тел.: +79892714399, +7(36561)6-60-99, E-mail: [email protected]
Перечень необходимых документов:
- заявление,
- 2 фотографии (3х4),
- копия паспорта или свидетельства о рождении для лиц, не имеющих паспорта по возрасту,
- копия паспорта одного из родителей для лиц, которым ещё не исполнилось 18 лет,
- квитанция об оплате.
По окончании подготовительных курсов проводится олимпиада «Прыжок в будущее», по результатам которой слушатели получают диплом об окончании подготовительных курсов и право на первоочередное зачисление в ГБОУВО РК КИПУ и Керченский филиал КИПУ в г. Керчь.
I I. Программы дополнительного профессионального образования:
- Профессиональная переподготовка по направлениям:
К освоению дополнительных программ профессиональной переподготовки допускаются лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
|
№ п/п
|
Название программы
|
Кол-во часов
|
1.
|
Образование и педагогика
|
252
|
2.
|
Логопедия
|
520
|
3.
|
Дошкольное образование
|
288/512
|
4.
|
Педагог-психолог
|
252
|
5.
|
Педагог-воспитатель группы продленного дня. Проектирование и реализация
учебно-воспитательной деятельности в рамках ФГОС
|
258
|
6.
|
Государственное и муниципальное управление
|
500
|
7.
|
Техносферная безопасность. Охрана труда
|
522
Выдается диплом установленного образца о профессиональной переподготовке, предоставляющий право на ведение нового вида профессиональной деятельности.
- Повышение квалификации по направлениям:
|
№ п/п
|
Название программы
|
Кол-во часов
|
1.
|
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
|
72
|
2.
|
Инновационные технологии в образовании и отрасли
|
72
Выдается удостоверение о повышении квалификации.
Возможны другие направления с учетом пожеланий слушателей по профессиональной переподготовке и повышению квалификации. Занятия начинаются по мере комплектования групп.
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации проходят в очно-заочной форме с использованием информационных технологий без отрыва от производства (основного вида деятельности).
Заявки подавать по адресу: 298306 г. Керчь, Ул. 1-й Пятилетки 58/5, Ост. «Луч»
Тел.: +79892714399, +7(36561)6-60-99
E-mail: [email protected]
Керченский филиал КИПУ в г. Керчь работает на основании:
- лицензии (Приложение 2.1) с бессрочным сроком действия № 1450 от 27.05.2015 г., в том числе, на осуществление дополнительного профессионального образования; дополнительного образования детей и взрослых,
- государственной аккредитации образовательной деятельности (Приложение 2) по основным профессиональным образовательным программам № 1475 от 25.09.2015 г. со сроком действия до 25.09.2021 г., выданные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.