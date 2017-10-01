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Полотенцесушители из нержавеющей стали производства Россия

Полотенцесушитель помогает быстро высушить влажные полотенца, одежду и создать в ванной комнате приятное тепло. Компания ТЕРА предлагает широкий ассортимент полотенцесушителей для ванной из нержавеющей стали.

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Электрические полотенцесушители

Электрический полотенцесушитель комплектуется терморегулятором, что позволяет устанавливать в ванной комфортную температуру.

Внутри электрического полотенцесушителя находится нагревательный элемент. В качестве такого элемента может выступать либо специальный греющий кабель, либо нагревательный тэн. Во втором случае, в качестве наполнителя используется специальная нагревающая жидкость.

Полотенцесушитель для ванной подключается к розетке с заземлением. Его мощность не превышает мощность средней лампы накаливания.

Водяные полотенцесушители

Водяной полотенцесушитель подключают к системе горячего водоснабжения или центрального отопления. После этого через него проходит горячая вода, нагревая сам полотенцесушитель, находящееся на нем белье и воздух в ванной.

К обустройству ванной комнаты необходим ответственный подход. Важна каждая деталь и пренебрегать тщательным подбором полотенцесушителя не стоит. Прежде всего, это Ваш комфорт. Поэтому давайте разберемся, что же из себя представляют полотенцесушители, какими они бывают и что необходимо знать при выборе данного устройства.

Само название прибора говорит нам о том, что используется он для высушивания влажных банных полотенец. Так же полотенцесушитель служит для того чтобы поддерживать комфортную температуру в ванной комнате в холодное время года и при правильном подборе помогает избегать образования конденсата на стенах и потолке.

По типу теплоносителя бывают электрические и проточные (водяные) полотенцесушители.

Электрические не требуют подключения труб, работают от сети, могут использоваться только при необходимости и независимо от отопления, легко монтируются на стену и не требуют вызова специалистов для подключения к контуру отопления. Помимо этого некоторые электрические полотенцесушители оснащены регулятором температуры и таймером. Но, несмотря на эти преимущества, существуют некоторые правила при подключении и монтаже электрических полотенцесушителей - необходимо провести отдельную линию питания и установить дополнительную влагозащищенную розетку с контуром заземления.

Бывают «сухие» полтенцесушители, нагреваемые специальным влагозащищенным кабелем, и масляные полотенцесушители, которые наполнены маслом или другим теплоносителем, разогреваемым ТЭНом. «Сухие» полотенцесушители считаются более надежными. Мощность электрических полотенцесушителей варьируется от 25 до 1200 Вт, они бывают поворотными и стационарными, разнообразной формы и размера.

Водяной полотенцесушитель функционируют от центральной системы ГВС или от системы автономного отопления. Основной недостаток таких сушилок для полотенец в том, что при централизованном ГВС горячую воду отключают каждый год на некоторое время в целях профилактики, а при автономном отоплении в летнее время нет смысла включать контур отопления котла. Полонтенцесушители из нержавеющей стали более устойчивые к коррозийному воздействию технической воды в системах централизованного горячего водоснабжения. Водные полотенцесушители бывают различной формы и размеров, имеют разные типы подключения. Самыми распространенными формами являются лесенка и змейка, так же существуют варианты полотенцесушителей с полкой, м-образные, u-образные и другие. При выборе водяного полотенцесушителя стоит обратить внимание на условия эксплуатации, прописанные в документах к устройству. Дело в том, что некоторые полотенцесушители предназначены для использования только в автономных системах отопления.

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