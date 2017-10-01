Медицинский центр «САЛЮС» начинает работать и в воскресенье!
В воскресенье у клиентов медицинского центра есть возможность сдать анализы, получить услуги процедурного кабинета (инъекции, медицинские манипуляции). Опытные, квалифицированные специалисты – врач-хирург и врач-травматолог окажут первую помощь при травмах, проведут консультативный приём. Также в воскресенье можно пройти гинекологическое УЗ-исследование, УЗИ брюшной полости.
РЕЖИМ РАБОТЫ В ВОСКРЕСЕНЬЕ 8:00–17:00.
Получить подробную информацию и записаться на приём вы можете:
по телефону: +7 978 853 50 33; +7 978 215 69 33
стоматология: +7 978 109 28 18
по адресу: г. Керчь, ул. Самойленко, 5
часы работы: пн.-сб. 8:00 – 18:00, вс.- 8:00 – 17:00
Вся информация об услугах медицинского центра «Салюс» доступна на нашем сайте.