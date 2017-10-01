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Медицинский центр «САЛЮС» начинает работать и в воскресенье!

В воскресенье у клиентов медицинского центра есть возможность сдать анализы, получить услуги процедурного кабинета (инъекции, медицинские манипуляции). Опытные, квалифицированные специалисты – врач-хирург и врач-травматолог окажут первую помощь при травмах, проведут консультативный приём. Также в воскресенье можно пройти гинекологическое УЗ-исследование, УЗИ брюшной полости.

РЕЖИМ РАБОТЫ В ВОСКРЕСЕНЬЕ 8:00–17:00.

Получить подробную информацию и записаться на приём вы можете:

по телефону: +7 978 853 50 33; +7 978 215 69 33

стоматология: +7 978 109 28 18

по адресу: г. Керчь, ул. Самойленко, 5

часы работы: пн.-сб. 8:00 – 18:00, вс.- 8:00 – 17:00

Вся информация об услугах медицинского центра «Салюс» доступна на нашем сайте.