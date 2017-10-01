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Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» оказывает услуги по прохождению медицинских комиссий по очень низким ценам и в кратчайшие сроки для определения профессиональной пригодности граждан к различным видам деятельности.

В нашем центре проводятся следующие виды медицинских (профилактических) осмотров:

Медицинские комиссии для моряков с выдачей международных сертификатов для работы на морских и речных судах;

Медицинская комиссия водолазов;

Предварительный (периодический) медицинский осмотр, работающих во вредных и опасных условиях труда;

Медицинская комиссия декретированного контингента;

Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств всех категорий;

Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и использования оружия;

Медицинская комиссия государственных служащих;

Медицинская комиссия (форма 086/у);

Медицинская комиссия для трудоустройства.

Все медицинские комиссии проводятся с надлежащим оформлением документов и выдачей сертификатов.

Заключение выдаёт врач-профпатолог, имеющий все соответствующие разрешительные документы (сертификаты) по профпатологии, которые дают право выдавать медицинское заключение согласно приказа № 302н Министерства здравоохранения и социального развития РФ.

Также, в Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» проводится вакцинация плавсостава вакциной против Желтой лихорадки!

Вакцинация против желтой лихорадки осуществляется вакцинами, сертифицированными ВОЗ. Иммунитет после введения вакцины против желтой лихорадки вырабатывается через 10 дней. В соответствии с требованиями Международных медико-санитарных правил (2005г.) лица, подвергшиеся вакцинации, получают Международное свидетельство о вакцинации или профилактике.

Свидетельства о вакцинации полностью заполняются на английском или французском языках. В дополнение они могут быть заполнены на русском языке. Свидетельства о вакцинации считаются индивидуальным документом и не выдаются коллективно.

В случаях имеющихся противопоказаний к проведению вакцинации врач - клиницист должен изложить имеющуюся причину медицинского отвода на английском или французском языках.

Лица, совершающие поездку, у которых имеются свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки, не считаются подозрительными на заражение, если даже они прибыли из неблагополучного района по желтой лихорадке, определенному ВОЗ.

Лица, совершающие поездку, у которых отсутствуют свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки, въезжающие на территории стран, где присутствуют переносчики желтой лихорадки, совершающие поездки из стран, имеющие риски передачи желтой лихорадки, могут быть подвергнуты карантину на период инкубационного периода (шесть дней).

Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» предлагает плавсоставу, планирующему посещение эндемичных по желтой лихорадке стран, пройти профилактику указанной болезни, путем проведения прививки соответствующей вакциной.

Также, Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» предоставляет услуги в прохождении медицинской комиссии для детей, поступающих в детские сады, санатории, летние лагеря и в учебные заведения.

Перед началом занятий в детском саду или в школе ребенка нужно обязательно показать врачам, проверить его здоровье (прохождение медицинской комиссия для детей, поступающих в детские сады, санатории, летние лагеря и в учебные заведения, является обязательным и проводится в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения РФ 151 от 07.05.98г., 154 от 05.05.99, 241 от 03.07.2000г.)

Начинаются утомительные хождения по кабинетам, долгие стояния в очередях. Но всего этого можно избежать, если обратиться в Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН». Вы не должны отстаивать длинные очереди. Наши врачи работают для Вас!

Вам необходимо пройти комиссию срочно? Тогда приглашаем вас в Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН». Центр предоставляет клиентам возможность оперативно пройти комиссию с максимальным комфортом для себя, без спешки и суеты в одном месте. Вы проходите обследование и сдаете все необходимые анализы. В нашем центре комиссию можно пройти в самые короткие сроки, по очень демократичной цене.

Даже если родители уверены, что с малышом все в порядке, посещение врачей необходимо, особенно, если у ребенка есть какие-то хронические заболевания или предрасположенность к болезням. Многие заболевания в своей начальной стадии протекают бессимптомно, и неспециалисту выявить их очень сложно. Именно поэтому регулярное посещение врачей так важно!

Документы для прохождения медицинской комиссии: амбулаторная карта ребенка, прививочный сертификат, паспорт законного представителя.

Перечень специалистов:

Невролог;

Офтальмолог;

Хирург;

Стоматолог;

Оториноларинголог (ЛОР);

Гинеколог (для девочек);

Психиатр.

Анализы

Общий анализ крови

Анализ на сахар крови

Общий анализ мочи

Кал на я/глист

ЭКГ

Дополнительно! УЗИ брюшной полости и щитовидной железы.

По результатам прохождения медицинского осмотра заключение выдает опытный педиатр, делая вывод о состоянии здоровья ребенка: выставляет заключительный диагноз, оценивает физическое и нервно-психическое развитие, определяет группу здоровья, медицинскую группу для занятия физкультурой, дает медико-педагогическое заключение и рекомендации. Для получения заключения педиатра при себе необходимо иметь амбулаторную карту и прививочную форму!

Опытные врачи Центра современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» позаботятся о здоровье Ваших детей!

Преимущества прохождения медкомиссий в Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН»:

Все справки оформляются в кратчайшие сроки и являются официальными. Самое современное медицинское оборудование. Очень низкие цены.

Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» специализируется на предоставлении следующих услуг

Консультации узких специалистов:

Уролог;

Гинеколог;

Нефролог;

Невропатолог;

Отоларинголог (ЛОР);

Офтальмолог;

Хирург;

Сосудистый хирург;

Эндокринолог;

Терапевт;

Дерматовенеролог;

Кардиолог;

Травматолог;

Онколог;

Педиатр;

Детский невропатолог;

Детский хирург

Детский ортопед;

Детский кардиолог.

Медицинские (профилактические) осмотры:

Медицинские комиссии для моряков с выдачей международных сертификатов для работы на морских и речных судах. Прививка вакциной против «Желтой лихорадки» ;

; Медицинская комиссия водолазов;

Предварительный (периодический) медицинский осмотр, работающих во вредных и опасных условиях труда;

Медицинская комиссия декретированного контингента;

Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств всех категорий;

Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и использования оружия;

Медицинская комиссия государственных служащих;

Медицинская комиссия (форма 086/у);

Медицинская комиссия для трудоустройства.

Прививки для детей вакцинами:

ИНФАНРИКС гекса;

ПЕНТАКСИМ;

ПРИОРИКС.

Медицинские комиссии в детский сад, школу, лагерь, санаторий:

Осмотр специалистов: невролог, офтальмолог, хирург, стоматолог, оториноларинголог (ЛОР), гинеколог (для девочек), психиатр. Анализы: общий анализ крови, анализ на сахар крови, общий анализ мочи, кал на я/глист. Электрокардиограмма. Дополнительно! УЗИ брюшной полости и щитовидной железы.

Фиброгастродуоденоскопия :

проведение биопсии;

гистологические исследования;

уреазный тест.

Полный спектр лабораторных исследований, в том числе:

Общеклинические анализы;

Биохимические исследования;

Определение группы крови, резус-фактора, ВИЧ, гепатиты.

Функциональные исследования:

Периметрия (определение полей зрения);

Офтальмоскопия (осмотр глазного дна);

Биомикроскопия;

Тонометрия (измерение внутриглазного давления;

Аудиометрия (измерение слуха);

Исследования вестибулярного аппарата;

Виброчувствительность;

Динамометрия;

Холодовые пробы;

Цветоощущение;

Спирограмма;

Электрокардиография (ЭКГ);

Реовазограмма (РВГ);

Реоэнцефалограмма (РЭГ);

Флюорография.

Преимуществом нашей клиники продолжает оставаться низкая цена по сравнению со средним уровнем цен в частных медицинских учреждениях города и при этом самое современное оборудование эксперт класса, применяемое для диагностики и лечения заболеваний!

ДОВЕРЬТЕСЬ НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ-ПРОФЕССИОНАЛАМ!

Запись на прием с 9.00 до 19.00ч (с понедельника по субботу) осуществляется по телефонам:

+7 (978) 8 47 47 14

+7 (918) 921 25 91

+7 (978) 400 54 17

Наш e-mail: [email protected]

Вся информация на сайте: www.akvamedmarin.com

Мы находимся по адресу: г.Керчь, ул. Кирова, 31А (остановка Еременко)