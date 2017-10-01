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ВНИМАНИЕ!

ПОСТУПЛЕНИЕ НОВЫХ КУХОНЬ И МЕБЕЛИ!

БЕСПЛЕНОЧНЫЙ ШПОНИРОВАННЫЙ ФАСАД,

ПЛАСТИК и др.

В НАШ МАГАЗИН ПОСТУПИЛИ ОБРАЗЦЫ НОВИНОК.

Кухни и комоды с беспленочными шпонированными фасадами, тонированные, пластиковые.

Выбор цвета по Вашему усмотрению, кухонные гарнитуры любого размера и планировки.

Цены Вас приятно удивят!

ПРИХОДИТЕ, БУДЕМ РАДЫ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ВАС ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ.

Расширен ассортимент материала для изготовления кухонь на заказ.

Для Вашего выбора предоставлен МДФ - 100 цветов - от 10000 р. погонный метр

ПЛАСТИК - 100 цветов - от 17000 р. за погонный метр

ТОНИРОВАННЫЙ МДФ - 100 цветов - от 12000 р. погонный метр

СТОЛЕШНИЦА 28мм, 38 мм - 100 цветов.

Предоставляется бесплатный вызов мастера на дом.

Квалифицированный мастер произведет Вам установку кухни.

А также в ассортименте и на заказ спальни, стенки, прихожие, шкафы-купе.

Возможен заказ кроватей 1,80 * 2,0 и много другой корпусной мебели в любой цветовой гамме.

Мебель на Пролетарской:

Пролетарская, 40 (р-н Центрального рынка, рядом с ВетАптекой)

Тел.: +7 978 8 29 39 59