Открылся новый детский сад в районе автовокзала.
Ваших малышей ждут квалифицированные, опытные, заботливые и внимательные, добрые и чуткие педагоги –воспитатели. Деток встретят с огромной радостью и заботой. Мы берём на воспитание малышей от 1,3 лет!
Работают группы кратковременного пребывания (неполного дня) с 8.00 до 13.00. и на полный день с 8.00 до 18.00.
Дополнительно: развивающие занятия, танцы, музыкальные занятия, английский язык (от 2 лет), творчество, хореография, художка и др.
Мы в контактах : https://vk.com/iskusstwozhit
Мы в одноклассниках : https://ok.ru/feed
Записаться можно по телефону:
+ 7 978 121 3353,
+7 978 121 3363
Наш адрес: г. Керчь, ул. Ворошилова 19
ул. Королёва,14