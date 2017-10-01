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Открылся новый детский сад в районе автовокзала.

Ваших малышей ждут квалифицированные, опытные, заботливые и внимательные, добрые и чуткие педагоги –воспитатели. Деток встретят с огромной радостью и заботой. Мы берём на воспитание малышей от 1,3 лет!

Работают группы кратковременного пребывания (неполного дня) с 8.00 до 13.00. и на полный день с 8.00 до 18.00.

Дополнительно: развивающие занятия, танцы, музыкальные занятия, английский язык (от 2 лет), творчество, хореография, художка и др.

Мы в контактах : https://vk.com/iskusstwozhit

Мы в одноклассниках : https://ok.ru/feed

Записаться можно по телефону:

+ 7 978 121 3353,

+7 978 121 3363

Наш адрес: г. Керчь, ул. Ворошилова 19

ул. Королёва,14