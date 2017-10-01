В Ленинском районе 27 октября в 10:00 часов произошла авария. ДТП случилось на трассе Керчь-Феодосия. Столкнулись автомобили «Пежо 807» и «Вольво FM TRUCK». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Крыма, - передает Керчь.ФМ

«Автомобиль «Пежо 807» совершал обгон впереди движущего транспортного средства, допустил выезд на полосу предназначенную для встречного движения, не успел завершить маневр и столкнулся с «Вольво FM TRUCK», который двигался в попутном направлении, совершая маневр «поворот» налево с включенным на автомобиле сигналом поворота». – сообщает ведомство.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Пежо 807». Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленные раны волосистой части головы, ушибленные раны лица.