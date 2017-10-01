Катаракту часто называют болезнью глаз №1. При катаракте происходит частичное или полное помутнение хрусталика глаза, теряется его прозрачность и человек видит окружающие предметы нечетко и размыто.
Специалисты Всемирной Организации Здравоохранения подсчитали, что эта болезнь является причиной почти половины всех случаев слепоты - около 18-19 миллионов людей в мире потеряли зрение из-за катаракт.
Возрастная катаракта у здоровых людей обычно возникает после 45 лет, но при заболеваниях, сопровождающихся нарушением обмена веществ, катаракта может возникнуть уже в 35-летнем возрасте. Согласно статистике, у переступивших 60-летний рубеж, постепенное снижение прозрачности хрусталика наблюдается у 50% людей, а 80-летние почти все страдают от катаракты.
На сегодняшний день единственным эффективным методом излечения от катаракты является хирургическое вмешательство с удалением помутневшего хрусталика и заменой его на искусственную линзу. В мире ежегодно проводится около 10 миллионов подобных операций.
Удаление мутного хрусталика, выполненное опытным хирургом, представляет собой простую, быструю и безопасную операцию. В офтальмологическом центре «ПРО-ЗРЕНИЕ» лечение катаракты выполняется с применением современной методики ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией искусственного хрусталика, которым заменяется пораженная естественная линза глаза. Зрительные нагрузки разрешены сразу после операции.
Преимущества оперативного лечения катаракты в центре восстановления зрения «ПРО-ЗРЕНИЕ»:
- операция выполняется в режиме «одного дня» под местной анестезией без госпитализации и послеоперационного реабилитационного периода;
- широкий выбор искусственных хрусталиков;
- индивидуальный и профессиональный подход к каждому пациенту;
- бесплатное послеоперационное наблюдение;
- внимательное и заботливое отношение к пациентам.
Помимо лечения катаракты, офтальмологический центр «ПРО-ЗРЕНИЕ» предлагает своим клиентам полный спектр глазных операций. Тут работают высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы.
Для лечения и диагностики используется новейшее оборудование ведущих производителей, таких как Reichert (США), QUANTEL MEDICAL (Франция), Haag-Streit (Швейцария), TOPCON (Япония).
Перечень диагностических и лечебных методов, проводимых специалистами в центре восстановления зрения «ПРО-ЗРЕНИЕ»:
- офтальмоскопия;
- гониоскопия;
- авторефракто-кератометрия;
- тонометрия;
- компьютерная периметрия;
- А-сканирование;
- В-сканирование (УЗИ-глаза);
- фундус-камера (фото глазного дна);
- офтальмометрия;
- пахометрия.
- подбор, как простых, так и сложных очков;
- удаление инородных тел;
- курсовое консервативное лечение, парабульбарные инъекции;
- хирургическое удаление птеригиума;
- хирургическое удаление холязиона;
- хирургическое удаление папилом век;
- аппаратное лечение «Амблиокор»;
- лазерная коагуляция при хориоретините, диабетической ретинопатии, периферической дистрофии сетчатки, отслойке сетчатки;
- трабекулопластика;
- гониопластика;
- хирургия глаукомы (СТЭК);
- хирургия катаракты (факоэмульсификация).
Так же в центре "ПРО-ЗРЕНИЕ" существует терапевтическая база для лечения заболеваний рефракции у детей и взрослых. Пациентам, страдающим близорукостью, предложат ночную рефракционную терапию при помощи линз PARAGON CRT. Paragon CRT – это специально разработанные терапевтические контактные линзы, которые мягко и временно изменяют кривизну поверхности роговицы, пока Вы спите. Эффект, полученный в результате рефракционной терапии, когда Вы снимаете линзу, напоминает результат лазерной коррекции и длится до 76 часов.
Справки и запись на прием по телефонам: 6-12-29, +7 978-002-45-16.
В офтальмологическом центре «ПРО-ЗРЕНИЕ» вы можете вернуть себе зрение и избавиться от катаракты раз и навсегда!
Наш адрес: г. Керчь, ул. Кирова, 25, Центр восстановления зрения «ПРО-ЗРЕНИЕ».