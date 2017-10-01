На правах рекламы

Катаракту часто называют болезнью глаз №1. При катаракте происходит частичное или полное помутнение хрусталика глаза, теряется его прозрачность и человек видит окружающие предметы нечетко и размыто.

Специалисты Всемирной Организации Здравоохранения подсчитали, что эта болезнь является причиной почти половины всех случаев слепоты - около 18-19 миллионов людей в мире потеряли зрение из-за катаракт.

Возрастная катаракта у здоровых людей обычно возникает после 45 лет, но при заболеваниях, сопровождающихся нарушением обмена веществ, катаракта может возникнуть уже в 35-летнем возрасте. Согласно статистике, у переступивших 60-летний рубеж, постепенное снижение прозрачности хрусталика наблюдается у 50% людей, а 80-летние почти все страдают от катаракты.

На сегодняшний день единственным эффективным методом излечения от катаракты является хирургическое вмешательство с удалением помутневшего хрусталика и заменой его на искусственную линзу. В мире ежегодно проводится около 10 миллионов подобных операций.

Удаление мутного хрусталика, выполненное опытным хирургом, представляет собой простую, быструю и безопасную операцию. В офтальмологическом центре «ПРО-ЗРЕНИЕ» лечение катаракты выполняется с применением современной методики ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией искусственного хрусталика, которым заменяется пораженная естественная линза глаза. Зрительные нагрузки разрешены сразу после операции.

Преимущества оперативного лечения катаракты в центре восстановления зрения «ПРО-ЗРЕНИЕ»:

операция выполняется в режиме «одного дня» под местной анестезией без госпитализации и послеоперационного реабилитационного периода;

широкий выбор искусственных хрусталиков;

индивидуальный и профессиональный подход к каждому пациенту;

бесплатное послеоперационное наблюдение;

внимательное и заботливое отношение к пациентам.

Помимо лечения катаракты, офтальмологический центр «ПРО-ЗРЕНИЕ» предлагает своим клиентам полный спектр глазных операций. Тут работают высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы.

Для лечения и диагностики используется новейшее оборудование ведущих производителей, таких как Reichert (США), QUANTEL MEDICAL (Франция), Haag-Streit (Швейцария), TOPCON (Япония).

Перечень диагностических и лечебных методов, проводимых специалистами в центре восстановления зрения «ПРО-ЗРЕНИЕ»:

офтальмоскопия;

гониоскопия;

авторефракто-кератометрия;

тонометрия;

компьютерная периметрия;

А-сканирование;

В-сканирование (УЗИ-глаза);

фундус-камера (фото глазного дна);

офтальмометрия;

пахометрия.

подбор, как простых, так и сложных очков;

удаление инородных тел;

курсовое консервативное лечение, парабульбарные инъекции;

хирургическое удаление птеригиума;

хирургическое удаление холязиона;

хирургическое удаление папилом век;

аппаратное лечение «Амблиокор»;

лазерная коагуляция при хориоретините, диабетической ретинопатии, периферической дистрофии сетчатки, отслойке сетчатки;

трабекулопластика;

гониопластика;

хирургия глаукомы (СТЭК);

хирургия катаракты (факоэмульсификация).

Так же в центре "ПРО-ЗРЕНИЕ" существует терапевтическая база для лечения заболеваний рефракции у детей и взрослых. Пациентам, страдающим близорукостью, предложат ночную рефракционную терапию при помощи линз PARAGON CRT. Paragon CRT – это специально разработанные терапевтические контактные линзы, которые мягко и временно изменяют кривизну поверхности роговицы, пока Вы спите. Эффект, полученный в результате рефракционной терапии, когда Вы снимаете линзу, напоминает результат лазерной коррекции и длится до 76 часов.

Справки и запись на прием по телефонам: 6-12-29, +7 978-002-45-16.

prozrenie-kerch.ru

В офтальмологическом центре «ПРО-ЗРЕНИЕ» вы можете вернуть себе зрение и избавиться от катаракты раз и навсегда!

Наш адрес: г. Керчь, ул. Кирова, 25, Центр восстановления зрения «ПРО-ЗРЕНИЕ».