В Керчи на стадионе им.50-летия Октября в течение трех дней с 27 по 29 октября стрелки из лука состязались за призовые места в Открытом Первенстве Республики Крым. Об этом сайту Керчь.ФМ сообщили организаторы, - передает Керчь.ФМ.

Участников в этом году было рекордное количество - 80 человек из городов: Евпатории, Керчи, Новороссийска, пгт. Орджоникидзе, Саки, Симферополя и Севастополя.

«Благодаря четкой, слаженной работе руководству «Детско-юношеского клуба физической подготовки» и лично директору Жмака Олегу Станиславовичу, соревнования прошли на высоком организационном уровне, начиная от размещения команд и до награждения победителей», - отметили организаторы.

Керчане успешно выступили на соревнованиях и завоевали следующие места в своих возрастных категориях соответственно:

Второе место: Попов Александр, Сапон Анастасия, Гайдаржи Олег.

Третье место: Пак Анастасия, Бейникова Анна, Краснов Алексей, Песиков Дмитрий

Четвертое место: Дытченко Кристиан, Шаров Ярослав, Рукавишников Дмитрий

«Особо хочется поздравить детей, впервые выполнивших и улучшивших свои спортивные разряды: Шишлова Максима, Шарова Ярослава, Гайдаржи Олега, Сапон Анастасию, Бейникову Анну, Шеховцову Софью, Кузнецова Эдуарда, Песикова Дмитрия, Семакина Владимира. Басина Н.А. – тренер».