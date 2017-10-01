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Уролог, онколог – специалисты, занимающиеся профилактикой, диагностикой и лечением новообразований мочеполовой системы, в том числе и новообразований. Их деятельность направлена на выявление и устранение патологий почек, мочеточников, мочевого пузыря, мужских половых органов.

В медицинском центре «Салюс» квалифицированный уролог, онколог проконсультирует вас при подозрении на опухоли мочеполовой системы. Если необходимо, врач предложит пройти обследование, по результатам поставит диагноз и составит индивидуальную программу лечения.

КОГДА ИДТИ К УРОЛОГУ, ОНКОЛОГУ

По статистике, более 4% всех онкобольных страдают от опухолей мочевыводящей системы. Есть симптомы, проявляющие себя при опухолевых образованиях на разных стадиях их развития:

появление в моче примеси крови;

боль при мочеиспускании, при которой не помогают антибактериальные препараты и обезболивающие;

затрудненное и/или учащенное мочеиспускание;

уменьшение количества выделяемой мочи при постоянном ощущении наполненности мочевого пузыря;

недержание мочи (моча выделяется постоянно, по каплям);

острая задержка мочеиспускания;

значительная потеря в весе без особых на то причин;

увеличение и уплотнение лимфатических узлов;

повышение температуры (лихорадка необъяснимой этиологии);

дискомфортные ощущения в области паха, поясницы, живота.

НУЖЕН ХОРОШИЙ УРОЛОГ, ОНКОЛОГ — ОБРАТИТЕСЬ В МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «САЛЮС».

В нашем медцентре ведёт приём квалифицированный специалист, врач уролог, онколог Кравченко Павел Георгиевич.

В процессе диагностики используются УЗ-сканеры экспертного класса и цифровой рентгенографический комплекс, сводящий к минимуму вредное воздействие на организм. Наличие собственной лаборатории позволяет получить быстрые и качественные результаты необходимых анализов для постановки точного диагноза и назначения оптимального курса лечения.

Современная урология имеет большой арсенал средств и методик, позволяющих основательно улучшить качество диагностики и успешно лечить заболевания мочеполовой системы, в том числе опухолевые. Если невозможно хирургическое вмешательство, на помощь урологу, онкологу приходят неинвазивные методы лечения и разрушения опухолей, при которых не требуются разрезы.

Если вам требуется консультация уролога, онколога – приходите в медицинский центр «Салюс».

Помните, при своевременной диагностике болезнь можно предупредить и полностью устранить. Поэтому при малейшем подозрении на заболевание, немедленно идите на прием к врачу урологу, онкологу.

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