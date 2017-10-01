Танцы для детей в Детском Центре АБВГДейка!
Открытие дополнительных групп!
ТАНЦЫ
(в Аршинцево)
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 2 НОЯБРЯ!
СПЕШИТЕ ЗАПИСАТЬСЯ!
+7 978 78 20 448
Ваш ребенок не может усидеть на месте, энергичен, любит танцевать и мечтает о выступлениях на сцене? Школа Танцев АБВГДейке направит неиссякаемую энергию в нужное русло: танцевальная группа для мальчиков и девочек с 3-х лет!
В программу обучения, помимо танцев входит развитие гибкости, растяжка, умение работать в команде. Кроме того, ребенок станет более открытым и общительным, научится не бояться публики, и обретет уверенность в себе и своих способностях.
Для детей танец – прекрасный способ открытия, изучения и развития талантов, заложенных природой.
ENGLISH - это просто!
Детский центр АБВГДейка приглашает школьников в группы
Английского языка!
Уникальная методика в игровой форме , легкое обучение, быстрый результат!
(1-5 классы)
В программе:
* Знакомство с английским алфавитом;
* Постановка правильного произношения, приобретение навыков общения на английском
языке;
*Грамматика
* Запоминание учебного материала с использованием Аудиозаписи
* Усвоение правил чтения и письма иностранного языка.
* Разучивание стихов и песенок на английском языке.
А также:
Приглашаем в группы:
РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ ОТ 1 ГОДА
Занятия проходят в теплой и добродушной обстановке с использованием самых современных и эффективных методик (Монтессори, Зайцева, Домана ,школа 7-ми Гномов и др.).
Каждое занятие подразделяется на несколько мини блоков и включает в себя:
- Развитие моторной речи, развитие мелкой моторики рук, памяти, внимания, логики и мышления, усидчивости.
- Знакомство с цветом, формой, величиной, с пространственными и временными представлениями.
- Музыкально-ритмическое развитие, активные игры и физкульт-минутка.
- Развитие творческого потенциала: рисование, лепка, аппликации, песочная анимация.
- Развитие навыков взаимоотношений со сверстниками, адаптации в коллективе
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ
Группы: 4-5 лет,5-6 лет, 6-7 лет.
В ходе занятий ребенок освоит:
*Письмо (подготовка руки к письму, написание букв, слов и предложений, разгадывание кроссвордов, ребусов и головоломок)
*Чтение
*Математика(развитие счетных навыков, решение арифметических примеров и задач, развитие пространственно-временных представлений)
*Английский язык (изучение английского в игровой, динамичной форме).
*Окружающий мир
*Творчество
ИЗО-СТУДИЯ
Мы раскроем талант каждого ребенка!
- Рисование в различных техниках - используются как традиционные способы (акварель, гуашь), так и приемы рисования различными материалами: поролоном, комканой бумагой , трубочками , ниточками , пенопластом , парафиновой свечой , восковыми мелками , сухими листьями и т.д. ;рисование ладошками , пальчиками , тупыми концами карандашей , ватными палочками и т.д.
В программе: Основы живописи и рисунка, лепка, бумагопластика, квиллинг, витраж, аппликация, мозаика, граттаж, и многое другое!
ВПЕРВЫЕ В АБВГДЕЙКЕ!
КУРСЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ!
Для разных возрастных групп!
Данный курс предназначен для начинающего пользователя, снабжен большим количеством визуальных и практических материалов.
В образовательном процессе будет использоваться современное оборудование и актуальное программное обеспечение.
По завершении курса вы станете полноценным пользователем ПК!
Ждем Вас,дорогие родители, бабушки, дедушки и конечно же дети!
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЛОГОПЕДА
Орджоникидзе, 12
Ждем вас по адресу: УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 12 (Аршинцево, ЖРК)
УЛ. ГАРАРИНА,32 (напротив ПУДа)
+7 978 78 20 448