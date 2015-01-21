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В керченском «НЕФАЗе» снова пострадал пассажир

В Керчи 28 октября в 14:25, водитель автобуса «НЕФАЗ», двигаясь по городскому маршруту № 41, в районе автобусной остановки «Шлагбаумская» при возникновении препятствия, применил экстренное торможение. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Крыма, - передает Керчь.ФМ. В результате чего, в салоне автобуса произошло падение пассажирки 1938 г.р. У пострадавшей диагностировали: закрытый перелом хирургической шейки левой лучевой кости левой руки. Напомним, в Керчи постоянно получают травмы пассажиры автобусов «НЕФАЗ»

Служба новостей Керчь.ФМ

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