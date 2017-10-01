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8 ноября 2017 года оружейному магазину "Сокол" в городе Керчи по ул. Курсантов, 12-а, исполняется один год.

В честь нашего праздника, мы дарим всем нашим покупателям 3 дня скидок: 8 ноября - 10%, 9 ноября - 7% и 10 ноября - 5 % на все лицензионные товары и товары для охоты.

Также в магазине «Сокол» большой выбор одежды и обуви для активного отдыха, сувенирные и туристические наборы, военная фурнитура и одежда, сейфы, рюкзаки и многое другое.

Наша страничка в Контакте https://vk.com/sokolkerch



Магазин работает с 9 до 17, в субботу с 9 до 15. Выходной - воскресенье.

Телефон +7(978)109-50-90

Мы находимся: ул. Курсантов 12А