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Центр восстановления зрения "ПРО-ЗРЕНИЕ" – это специализированный медицинский центр лечения и диагностики глазных заболеваний. Здесь Вы можете пройти полное диагностическое обследование, необходимое для определения точного состояния глаз, оптимально подходящей методики лечения, возможности и целесообразности проведения той или иной операции.

Для лечения и диагностики используется новейшее оборудование ведущих производителей, таких как Reichert (США), QUANTEL MEDICAL (Франция), Haag-Streit (Швейцария), TOPCON (Япония).

Опытная команда врачей-офтальмологов проводит лечение таких болезней как катаракта, глаукома, заболевания сетчатки и зрительного нерва. Особое внимание в центре "ПРО-ЗРЕНИЕ" уделяется больным сахарным диабетом.

Перечень диагностических и лечебных методов, проводимых специалистами в центре восстановления зрения «ПРО-ЗРЕНИЕ»:

офтальмоскопия;

гониоскопия;

авторефракто-кератометрия;

тонометрия;

компьютерная периметрия;

А-сканирование;

В-сканирование (УЗИ-глаза);

фундус-камера (фото глазного дна);

офтальмометрия;

пахометрия.

подбор, как простых, так и сложных очков;

удаление инородных тел;

курсовое консервативное лечение, парабульбарные инъекции;

хирургическое удаление птеригиума;

хирургическое удаление холязиона;

хирургическое удаление папилом век;

аппаратное лечение «Амблиокор»;

лазерная коагуляция при хориоретините, диабетической ретинопатии, периферической дистрофии сетчатки, отслойке сетчатки;

трабекулопластика;

гониопластика;

хирургия глаукомы (СТЭК);

хирургия катаракты (факоэмульсификация).

Так же в центре "ПРО-ЗРЕНИЕ" существует терапевтическая база для лечения заболеваний рефракции у детей и взрослых. Пациентам, страдающим близорукостью, предложат ночную рефракционную терапию при помощи линз PARAGON CRT. Paragon CRT – это специально разработанные терапевтические контактные линзы, которые мягко и временно изменяют кривизну поверхности роговицы, пока Вы спите. Эффект, полученный в результате рефракционной терапии, когда Вы снимаете линзу, напоминает результат лазерной коррекции и длится до 76 часов.

В центр восстановления зрения "ПРО-ЗРЕНИЕ" всегда рады Вам помочь и ответить на все вопросы.

О противопоказаниях проконсультируйтесь у специалистов.

Центр восстановления зрения "ПРО-ЗРЕНИЕ"

г. Керчь, ул. Кирова, 25

Тел.: 6-12-29, + 7 978 002 45 16

prozrenie-kerch.ru