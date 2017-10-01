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Керчь, шоссе Героев Сталинграда, 23.

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Почему выбор масел MOTUL- лучший выбор?

Масла MOTUL- элитный продукт в мире смазочных материалов для автомобильного,

мото и водного транспорта.

Философия MOTUL- предоставить широкому кругу потребителей признанную и испытанную в ходе соревнований продукцию.

Перед прохождением технического обслуживания у каждого владельца возникает вопрос о том, какое же моторное или трансмиссионное масло залить в своё транспортное средство? Как правильно подобрать необходимый продукт, какого производителя, где приобрести гарантированно качественные масла и т.д.? Автомобили и мотоциклы становятся все более технически сложными, что в свою очередь накладывает особые требования по применению смазочных материалов.

Сколько людей- столько и мнений. Важно то, на чем эти мнения основываются. Автотехнический Центр «АВАНГАРД» является официальным продавцом MOTUL . Накопленный опыт применения масел MOTUL на автомобилях и мотоциклах практически всех производителей, позволяет нам наиболее объективно оценить все плюсы и минусы практического применения этих продуктов.

Для получения более полной информации о продуктах MOTUL, ознакомьтесь, пожалуйста, с ответами на наиболее часто задаваемые вопросы.

- Почему масла MOTUL не продаются на каждом углу, как масла других брендов?

- Фирма MOTUL жестко следит за каналами сбыта своей продукции и доверяет продажу проверенным представителям как торгового так и сервисного сегмента. У официального продавца имеются соответствующие сертификаты, продукция доставляется напрямую от импортера, а сотрудники проходят специальное обучение. В таком месте вы гарантированно приобретете оригинальный продукт.

- Зачастую стоимость масел MOTUL выше, чем у других производителей. С чем это связано?

- Принципиальным различием в исходном сырье и технологии производства. Для многих брендов в мире смазочных материалов производство масел является попутным при нефтепереработке. MOTUL ,более 160-ти лет сконцентрирована на производстве смазочных материалов высшего качества. MOTUL владеет технологиями высшей ступени «масляной науки»- изготовление масел на основе сложных эфиров (эстеров). . Отсюда - важнейшее достоинство масел на базе эфиров- «эффект прилипания» к металлическим поверхностям деталей, сохранение текучести при низких температурах.. Особенно это свойство важно при холодных пусках двигателя, когда происходит максимальный износ трущихся деталей. Стоимость эфиров в несколько раз выше стоимости минеральной нефтяной основы, поэтому и стоимость исходных синтетических продуктов несколько выше. Т.е. стоимость продукта обусловлена технологией производства, а не расходами на рекламу и платой за «имя». Этим, кстати, объясняется и тот факт, что реклама в СМИ практически отсутствует. MOTUL полагается на профессиональную рекламу своей продукции в официальных точках продажи.

- Как в большом разнообразии продуктов MOTUL выбрать то, что необходимо для моего автомобиля и мотоцикла?

- Действительно, линейка моторных и трансмиссионных масел огромна, но для конкретного автомобиля или модели мототехники подходят лишь строго ограниченные продукты. Многие бренды создают так называемые «универсальные масла». MOTUL конкретизирует каждый продукт. Правильный подбор осуществляется специалистами по официальному каталогу MOTUL в соответствии с требованиями изготовителя автомобиля или мотоцикла по допускам, классам качества и вязкости.

- Что такое линейка Specific?

- Specific- это линейка масел, разработанных в сотрудничестве с ведущими автопроизводителями : VW, Audi, Seat, Skoda, Mercedes-Benz, Ford, Renault, BMW, Opel, Volvo, Jaguar-Land Rover, Mazda, Peugeot, Citroen, Jeep-Chrysler. Данные масла отвечают точным требованиям, предьявляемым этими производителями для определенных типов двигателей.

Опишите основные преимущества масел MOTUL?

- Тесты ведущих автомобильных изданий наглядно демонстрируют практическое преимущество масел MOTUL.

Основные из них:

- возможность подбора под конкретный агрегат,

- сохранение заявленных свойств продукта весь срок работы, т.е. очень медленное старение.

- низкий расход масла на угар либо его отсутствие. (экономия на доливках)

- отсутствие отложений на внутренних поверхностях двигателя,

- минимальный износ пар трения при холодном пуске и в процессе эксплуатации.

- абсолютное соответствие требованиям производителей автомобиля.

- увеличенный ресурс двигателя, экономия топлива за счет снижения потерь на внутреннее трение.

Не вдаваясь глубоко в суть физических процессов, понимание сути износа можно отразить на примере замеров количества металлической стружки в масле, попадающей в него с пар трения, после определенного количества километров пробега автомобиля, что наиболее наглядно отражает противоизносные и вязкостные свойства масла, а также его способность сохранять их на протяжении всего времени эксплуатации.

Специалисты авторитетного издания «журнал «За рулем» в результате тестовых пробегов масел одного класса нескольких производителей составили нижеприведенную таблицу.

В таблице наиболее наглядно видны существенные и неоспоримые технические преимущества масел MOTUL!

На основании накопленного опыта и многочисленных положительных отзывов наших клиентов рекомендуем продукты MOTUL для применения в автомобилях и мотоциклах любого класса и возраста!

Керчь, шоссе Героев сталинграда, 23

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