Аварии в районе Алушты произошли на двух газопроводах и опоре ЛЭП 110 кВт. Об этом сегодня Крыминформу сообщил министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик,- передает Керчь.ФМ.

«У нас три аварийные ситуации: опора с линией 110 кВ и порыв двух газопроводов отводов диаметром 273 мм в районе газораспределительной станции (ГРС) «Виноградное» и «Запрудное», – сообщил Крыминформу Белик.

Он уточнил, что все аварии произошли примерно в одном районе под Алуштой, но в разное время. На ГРС «Запрудное» аварийная ситуация произошла сегодня около 4-5 часов утра, тогда как о повреждении газопровода возле ГРС «Виноградное» стало известно накануне вечером. Он также отметил, что пока основная версия повреждения объектов – авария.

«Пока – аварийная ситуация. Для нас это авария, которую надо устранять», – сказал Белик.

Повреждение ЛЭП и газопровода возле ГТС «Виноградное» в районе Алушты произошло накануне вечером. По данным регионального управления МЧС, авария оставила без газоснабжения примерно 1,2 тысячи человек в населённых пунктах Виноградное, Кипарисное, Малый Маяк, Пушкино и Утёс. Телеканал «Крым 24» сообщал, что очевидцы слышали хлопок в районе газораспределительной станции «Малый Маяк», после чего упало давление в газопроводе. При этом в Национальном антитеррористическом комитете и в самом предприятии «Крымгазсети» не исключают версию о диверсии.

Фото: интернет