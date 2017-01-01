Сегодня в поселке Героевское было торжественно введена в эксплуатацию новая распределительная подстанция. Заместитель главы администрации Дилявер Мельгазиев и ветеран Крымэнерго Ярослав Степанович Скрипчук перерезали символическую ленточку. После этого чиновник включил под наблюдением опытного энергетика рубильник и подстанция была введена в эксплуатацию, - передает Керчь.ФМ.

Мельгазиев от имени главы администрации поблагодарил коллектив Керченского РЭС за нелегкий ответственный труд и наградил работников КРЭС, отличившихся при строительстве объекта:

Старшего мастера участка распредсетей Сергея Черного, мастера участка Андрея Алейника, электромонтёров Сергея попова, Владислава Воронкова и Романа Демова.

Как рассказал начальник керченского РЭС Александр Забелин, объект был построен в рамках инвестиционной программы Крымэнерго для надежного и качественного электроснабжения, в связи с ростом электропотребления абонентов поселка Героевское. Стоимость оборудования и работ превысила 3 млн рублей. В ходе производства работ было проложено более 1 км кабельных линий. После производства пуско-наладочных работ будут демонтированы 2 старых ТП (построенных в 1969 году), мощность установленных трансформаторов в три раза превысит суммарную мощность тех, что были ранее.

В ноябре-декабре РЭС планирует реконструировать отходящие линии 04 кВ в районе улиц Галины Петровой и Рубежной. В перспективе установка еще двух «разгрузочных» КТП на улице Рубежная в районе памятника «Парус» и на улице Озерная.

Руководитель КРЭС отметил, что при строительстве объекта была оказана помощь в предоставлении техники - ООО "Спецмонтаж 234" (Ступников) и торговый порт (Зеленкевич). Общее техническое руководство реконструкции объекта обеспечивал главный инженер Керченского РЭС Эсат Баталов.

«Мы стараемся делать работу свою так, чтобы при производстве работ перерывы в электроснабжении потребителей были минимальными», - добавил Забелин.

От имени жителей Героевского энергетиков поблагодарил председатель территориального общественного самоуправления Юрий Коваленко.