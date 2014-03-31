Черное море необходимо переименовать в Гостеприимное – такое мнение в интервью корреспонденту высказал доцент Абхазского государственного университета, юрист Рамгар Маршан. Об этом сообщает РИА Крым, - передает Керчь.ФМ

«Это противоестественное название для нашего моря, в шторм любое море становится черным", — сказал он. Ученый отметил, что слово «черный» употребляется в двух значениях: для обозначения цвета и в переносном смысле. «К примеру, говорят – «черная душа», «черный человек» и так далее. Раз море не имеет черного цвета, значит, оно имеет второе значение, которое противоречит жизни региона и не соответствует действительности», — уверен Маршан.

На протяжении истории Черное море неоднократно меняло название. Греки называли его Понт Эвксинский — «Гостеприимное море», и на этом строит свое предложение юрист, так как это наиболее известное историческое название.

«Об этом говорит и то, что русские, пришедшие на его берега, называли море Понтским. На протяжении истории были и другие названия — Скифское, Синее, Таврическое, Негостеприимное, Святое», — отмечает ученый.

По мнению Рамгара Маршан, наиболее вероятно, что название «Черное море» дали турки, которые приходили на его берега, чтобы покорить местное население. Они встречали со стороны черкесов и адыгов такое ожесточенное сопротивление, что и море прозвали Караден-гиз — «Черное, негостеприимное». Ученый предлагает причерноморским странам России, Украине, Турции, Болгарии, Румынии и Грузии заменить название моря «Черное» на «Гостеприимное» и перейти в документах и картах на новое название.

«Гостеприимное побережье привлекательнее и выгоднее для туристов, инвесторов и жителей, чем «черноморское» побережье. Учитывая то, что нынешнее название моря утвердилось в других исторических условиях, когда курортов на его побережье не было, необходимо пересмотреть название моря», — считает Маршан.