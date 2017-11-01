Предоставление услуг по косметическому уходу за лицом и телом в целях омоложения и коррекции проблемных зон, а также придания лицу индивидуальной выразительности, с использованием косметических средств; услуги выполняются для удовлетворения эстетических потребностей клиента в соответствии с его пожеланиями, направлениями моды и с учетом его индивидуальных особенностей.
- Косметический массаж лица
- Выполнение различных косметических масок для лица
- Окраска бровей и ресниц, коррекция формы бровей
- Депиляция (воск и шугаринг)
- Наращивание ресниц
И другие косметические процедуры
Предварительная запись:
+79782065403
в контакте vk.com/cosmetolog_kerch
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