Предоставление услуг по косметическому уходу за лицом и телом в целях омоложения и коррекции проблемных зон, а также придания лицу индивидуальной выразительности, с использованием косметических средств; услуги выполняются для удовлетворения эстетических потребностей клиента в соответствии с его пожеланиями, направлениями моды и с учетом его индивидуальных особенностей.

- Косметический массаж лица

- Выполнение различных косметических масок для лица

- Окраска бровей и ресниц, коррекция формы бровей

- Депиляция (воск и шугаринг)

- Наращивание ресниц

И другие косметические процедуры

Предварительная запись:

+79782065403

в контакте vk.com/cosmetolog_kerch

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