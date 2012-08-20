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Смертельная авария произошла в Керчи на Куль-Обинском шоссе

В Керчи 6 ноября на Куль-Обинском шоссе произошла авария. Столкнулись автомобили марок «LADA» и «Mercedes», - передает Керчь.ФМ. Водитель «LADA» погиб на месте. Движение перекрыто с двух сторон. Предварительно, в аварии больше никто не пострадал. Водитель «Mercedes» от госпитализации отказался. На месте находятся сотрудники МЧС и правоохранительные органы. По информации очевидцев авария произошла, когда водитель «LADA» обгонял автобус «Нефаз».

Служба новостей Керчь.ФМ

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