В Керчи 6 ноября на Куль-Обинском шоссе произошла авария. Столкнулись автомобили марок «LADA» и «Mercedes», - передает Керчь.ФМ.
Водитель «LADA» погиб на месте. Движение перекрыто с двух сторон. Предварительно, в аварии больше никто не пострадал. Водитель «Mercedes» от госпитализации отказался. На месте находятся сотрудники МЧС и правоохранительные органы.
По информации очевидцев авария произошла, когда водитель «LADA» обгонял автобус «Нефаз».
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